Biggest Box Office Clash: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) क्रिसमस के मौके पर लाने की सोच रहे हैं। कोरोना की वजह से उनकी फिल्म की शूटिंग में देरी हुई लेकिन अब यह लगभग पूरी हो चुकी है। आमिर वैसे भी क्रिसमस के मौके पर अपनी फिल्में रिलीज करते हैं और यह त्योहार उनके लिए बुक माना जाता है। आमिर खान के साथ कोई भी स्टार क्लैश इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनकी फिल्म के आगे किसी दूसरे अभिनेता की फिल्म का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। Also Read - Top 5 Bollywood News of The Week: उड़ी Katrina-Vicky की सगाई की अफवाह, Tiger 3 की शूटिंग करने निकले Salman Khan

कोरोना वायरस की वजह से कई बड़े अभिनेताओं की फिल्में अटकी पड़ी हैं, जो बड़े त्योहार पर सिनेमाघरों में आना चाहते हैं। साल 2021 के बचे हुए महीनों में दिवाली, गांधी जयंति और क्रिसमस ही तीन बड़े त्योहार दिख रहे हैं, जिस कारण हर अभिनेता इन पर अपनी फिल्में रिलीज करने की सोच रहा है।

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लाल सिंह चड्ढा क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है, जिसकी टक्कर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa) से होगी। पुष्पा की रिलीज डेट का ऐलान कुछ दिनों ही हुआ है। Also Read - Laal Singh Chaddha के रोमांटिक सॉन्ग से डेब्यू करेगा Kareena Kapoor Khan का छोटे बेटा Jeh, मुंह ताकते रह गए Taimur

खबरों की मानें तो पुष्पा के बाद अब रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 83 (Film 83) भी क्रिसमस के मौके पर आने को तैयार है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 83 काफी समय से बनकर तैयार है लेकिन कोरोना की वजह से यह रिलीज नहीं हो पा रही है। दैनिक भास्कर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि रणवीर सिंह की यह फिल्म क्रिसमस पर पुष्पा और लाल सिंह चड्ढा के सामने ताल ठोकती दिखेगी। क्रिसमस 2021 के मौके पर होने वाली इस टक्कर को ट्रेड एक्सपर्ट्स मेगा क्लैश मान रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना के वक्त में तीन बड़ी फिल्मों का एक साथ रिलीज होना इंडस्ट्री के लिए ही घातक साबित हो सकता है। इस मेगा क्लैश का असर तीनों ही फिल्मों की कमाई पर पड़ेगा। Also Read - Upcoming Box Office Clashes: Prabhas की Radhe Shyam ने दी Mahesh Babu को चुनौती, तो Aamir Khan के रातों की नींद उड़ाएंगे Allu Arjun