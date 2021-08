Biggest Box Office Clash: कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई सारी बड़ी फिल्मों को रिलीज नहीं मिल रही है। कोरोना में देशभर के सिनेमाघर बंद पड़े थे और दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी जो सिनेमाघर खुल रहे हैं उन्हें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खोला जा रहा है। ऐसे में बिग बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं आ पा रही हैं। साल 2021 में निर्माता अपनी फिल्में रिलीज करना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि देश के ऊपर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। अगर तीसरी लहर की शुरुआत हो जाती है तो फिर से सिनेमाघर बंद पड़ सकते हैं। Also Read - Top 5 South Gossips of The Week: KGF 2 स्टार Yash ने सुनाई खुशखबरी, तो बुरी तरह ट्रोल हुए Prabhas

ऐसे में ज्यादातर निर्माता अगले साल की रिलीज डेट अभी से बुक कर रहे हैं। केजीएफ 2 (KGF 2) के मेकर्स बता चुके हैं कि वो अपनी फिल्म अगले साल 14 अप्रैल के दिन रिलीज करेंगे। इसी दिन प्रभास (Prabhas) की सलार (Salaar) भी रिलीज होनी है। यह भी एक बिग बजट मूवी है, जिसमें दर्शकों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।

अगर ताजा रिपोर्ट की मानें तो इसी तारीख पर वरुण धवन (Varun Dhawan) की भेड़िया (Bhediya) भी रिलीज हो सकती है। दिनेश विजान के बैनर तले बन रही भेड़िया में वरुण धवन एक एक्सपेरिमेंटल किरदार निभाते दिखेंगे। जहां सलार और केजीएफ 2 साउथ भाषा की फिल्में हैं, वहीं वरुण धवन की भेड़िया एक बॉलीवुड मूवी है। ऐसे में हिन्दी राज्यों में वरुण धवन की भेड़िया, सलार और केजीएफ 2 को कड़ी टक्कर दे सकती है।

हालांकि सलार और केजीएफ 2 को अभी से हल्का आंकना गलती होगी। इन दोनों फिल्मों की भी हिन्दी दर्शकों के बीच में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये फिल्में भी भेड़िया का कुछ बिजनेस जरूर खाएंगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स की मानें तो इस मेगा क्लैश से तीनों ही फिल्मों के बिजनेस पर असर देखने को मिलेगा लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी फिल्म होगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा।