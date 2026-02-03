Border 2 Box Office Collection: क्या खत्म हो गया 'बॉर्डर 2' का क्रेज? मंडे टेस्ट में फीकी पड़ी चमक, जानें 11वें दिन का हाल

Border 2 Box Office Collection: 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' की चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है. फिल्म के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर मेकर्स को निराशा हो सकती है.

Border 2 11th Day Collection: 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' (Border) के सीक्वल 'बॉर्डर 2' (Border 2) का रिलीज से पहले ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था और ये रिलीज के बाद भी बरकरार रहा लेकिन, 10 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही सनी देओल की 'बॉर्डर 2' आखिरकार अपने सबसे कठिन पड़ाव मंडे टेस्ट तक पहुंच गई है. दूसरे वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई के झंडे गाड़ने के बाद 11वें दिन यानी सोमवार (Border 2 11th Day Collection) को फिल्म की रफ्तार में सुस्ती देखने को मिली. हालांकि, फिल्म की चमक अभी भी बरकरार है. तो चलिए जानते हैं रिलीज के 11वें दिन 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन कितना रहा और अब तक ये फिल्म कितने का कारोबार (What is the total collection of Border 2) कर चुकी है.

मंडे टेस्ट में सुस्त रही Border 2

जहां वीकडेज के दबाव में बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, वहीं सनी देओल की दमदार एक्टिंग ने इस फिल्म को 300 करोड़ के क्लब की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. हालांकि, अब मूवी पर गिरावट के खतरे की घंटी बजने लगी है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, अभी जबरदस्त कमाई करने वाली इस मूवी को मंडे टेस्ट में काफी सुस्त देखा गया है.

11वें दिन कलेक्शन में आई गिरावट

जबरदस्त एडवांस बुकिंग और 30 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग करने वाली इस मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' को 'गणतंत्र दिवस' यानी 26 जनवरी का पूरा फायदा मिला और सोमवार को भी देशभक्ति के माहौल का इस फिल्म को पूरा फायदा मिला और फर्स्ट मंडे को 'बॉर्डर 2' ने 59 करोड़ रुपए का छप्परफाड़ कलेक्शन किया. हालांकि, बारी अब जब दूसरे मंडे की आई तो फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली.

11वें दिन Border 2 का क्या हाल रहा?

रविवार की उछाल के बाद सोमवार को कमाई गिरना तो तय था, लेकिन गिरावट काफी बड़ी रही. अपने दूसरे सोमवार को फिल्म ने शाम तक करीब 5.75 करोड़ रुपए की ही कमाई की. इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 281 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. बता दें कि, रविवार को 'बॉर्डर 2' ने 22.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. लेकिन दूसरे सोमवार को 22.5 से सीधा 5. 75 करोड़ पर आ गिरी. जिसे देखकर लगता है कि, अब बॉक्स ऑफिस ही नहीं दर्शकों से भी 'बॉर्डर 2' का क्रेज कम हो गया है.

पहले हफ्ते क्या था हाल?

गौरतलब है कि, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में करीब 224.35 करोड़ रुपए बटोर लिए थे. वहीं दूसरे शुक्रवार को रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' रिलीज हुई, लेकिन देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की इस फिल्म की पकड़ ढीली नहीं पड़ी. हालांकि, अब दूसरे हफ्ते में इसमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है.

दूसरे वीकेंड की कमाई

दूसरा शुक्रवार- 10.75 करोड़ रुपए

दूसरा शनिवार- 17.75 करोड़ रुपए

दूसरा रविवार- 22.5 करोड़ रुपए

