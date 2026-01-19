Border 2 Advance Booking: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' कर रही छप्परफाड़ कमाई, खतरे में है 'धुरंधर' का रिकॉर्ड!

Border 2 Advance Booking Report: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' आने वाले शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए उत्सुक लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इसकी 19 जनवरी यानी आज से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. सनी देओल की फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म एडवांस बुकिंग कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बना सकती है. आइए जानते हैं कि सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितनी कमाई कर ली.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग तो रविवार यानी 18 जनवरी से शुरू हो गई थीं लेकिन ये कुछ लिमिटेड शहरों के लिए थी. अब 19 जनवरी से फिल्म फुल एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. ये फिल्म 23 जनवरी को देशभर में 52 हजार स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है. 'कोईमोई' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन के लिए खबर लिखे जाने तक 1.94 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. सनी देओल की फिल्म के अभी तक 56 हजार टिकट बिक चुके हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' को एडवांस बुकिंग में मिल रहे रिस्पॉन्स से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. फिलहाल, 23 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा.

फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे ये स्टार्स

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया था और इसको लेकर लोग बेसब्र हो रहे हैं. गौरतलब है कि जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब देखने वाली बात होगी कि 29 साल बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' से भी जेपी दत्ता जुड़े हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

