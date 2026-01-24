Border 2 Beat These Film Records: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने आते ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे के कलेक्शन पर धांसू कमाई के साथ कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं.

By: Kavita | Published: January 24, 2026 12:58 PM IST

Border 2 Beat These Film Records: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दमदार एक्टर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 फाइनली रिलीज हो गई है और आते ही इस फिल्म ने तूफान खड़ा कर दिया है. दर्शकों का इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को थिएटर पर देखने के लिए पहुंचे और हर किसी को इस फिल्म ने इमोशनल कर दिया. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर एक से बढ़कर एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कई लोग फिल्म को देखकर रो गए तो कुछ लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. शानदार रिस्पॉन्स के बाद फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई भी की. बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया और साथ ही कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

बॉर्डर 2 ने इन 15 फिल्मों को पछाड़ा

सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) ने पहले ही दिन धुरंधर की हवा निकाल दी है. बॉर्डर 2 के आते ही धुरंधर की कमाई करोड़ से सीधा लाखों में आ गई है. धुरंधर ने शुक्रवार को 55 लाख रुपये कमाई की है. हालांकि, ये फिल्म का 55वां दिन था. इसके अलावा बॉर्डर 2 ने कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड पहले दिन ही तोड़ दिया है. सनी देओल ने इस फिल्म के जरिए अपनी जाट को भी पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा, इस फिल्म ने सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. इसके अलावा भी लिस्ट में कई फिल्में हैं, जो बॉर्डर 2 से पहले ही दिन पीछे हो गई है. आइए आपको ऐसी 15 फिल्मों के नाम बताते हैं, जो पहले दिन की कमाई में बॉर्डर 2 से हार गई है.

TRENDING NOW

यहां से शुरू होती है लिस्ट....

1. डंकी 29.2 करोड़ रुपये

2. दंगल 29.19 करोड़ रुपये

3. रेस 3 29.17 करोड़ रुपये

4. मिशन मंगल 29.16 करोड़ रुपये

5. वॉर 2 29 करोड़ रुपये

6. धुरंधर 28 करोड़ रुपये

7. बजरंगी भाईजान 27.25 करोड़ रुपये

8. पीके 26.63 करोड़ रुपये

9. किक 26.4 करोड़ रुपये

10. सूर्यवंशी 26.29 करोड़ रुपये

लिस्ट में शामिल है ये 5 और फिल्में

11. बैंग बैंग 26.25 करोड़ रुपये

12. सिकंदर 26 करोड़ रुपये

13. गोल्ड 25.25 करोड़ रुपये

14. बागी 2 25.1 करोड़ रुपये

15. साहो 24.4 करोड़ रुपये

लिस्ट में शामिल हैं सलमान और शाहरुख की इतनी फिल्में

बॉर्डर 2 ने अपनी दमदार ओपनिंग से बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान और शाहरुख खान की भी कई अच्छी फिल्मों को पछाड़ दिया है. बॉर्डर 2 सलमान खान की फिल्म दंगल, रेस 3, बजरंगी भाईजान, सिकंदर से ज्यादा पहले दिन कमाई की है. वहीं, शाहरुख खान की फिल्म डंकी से बॉर्डर 2 ने पहले दिन ज्यादा कमाई की है.

क्या गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बॉर्डर 2

इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी सनी देओल भारत और पाकिस्तान से जुडे़ मुद्दे पर फिल्म बनाएंगे तो उसमें वह कमाल कर देंगे. 250 करोड़ के बजट की ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर ही बनी है. इससे पहले गदर 2 में भी सनी देओल के काम को काफी पसंद किया गया. उस फिल्म में अभिनेता पड़ोसी देश पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more