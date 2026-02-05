ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते में 'बॉर्डर 2' का हाल हुआ बुरा, 14वें द...

Border 2 Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते में 'बॉर्डर 2' का हाल हुआ बुरा, 14वें दिन सिर्फ इतनी हुई कमाई

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शुरुआत तो बहुत शानदार की थी लेकिन दूसरे हफ्ते में ही फिल्म ठप्प होने के कागार पर पहुंच चुकी है. फिल्म की कमाई लगातार गिरती जा रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने 14वें दिन कितनी कमाई की?

By: Shreya Pandey  |  Published: February 5, 2026 8:55 PM IST

Border 2 Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते में 'बॉर्डर 2' का हाल हुआ बुरा, 14वें दिन सिर्फ इतनी हुई कमाई

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की युद्ध फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने सिनेमाघरों में अपने दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते में जो शानदार रफ्तार पकड़ी थी, दूसरे हफ्ते के वर्किंग डेज में उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है. 14वें दिन के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म अब 300 करोड़ के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंचकर स्ट्रगल कर रही है. रिलीज के दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिल्म की कमाई में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है. कामकाजी दिन होने के कारण थिएटरों में दर्शकों की संख्या काफी कम रही.

Also Read
Border 2 Box Office Collection: क्या खत्म हो गया 'बॉर्डर 2' का क्रेज? मंडे टेस्ट में फीकी पड़ी चमक, जानें 11वें दिन का हाल

14वें दिन की कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने 14वें दिन भारत में लगभग 2.9 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. 14 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगभग 292.99 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. फिल्म अब 300 करोड़ के क्लब से महज 7-8 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है कि तीसरे वीकेंड (शुक्रवार से रविवार) की उछाल के साथ यह इस 300 करोड़ी क्लब में शामिल हो जाएगी.

Also Read
Border 2 Box Office Collection Day 7: धुरंधर के सामने फिर झुक गई 'बॉर्डर 2', 7वें दिन इतनी हुई कमाई

TRENDING NOW

बॉर्डर 2 की कुल कमाई

बॉर्डर 2 ने शानदार ओपनिंग करते हुए पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और इसने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 54.5 करोड़ का कारोबार किया. वहीं 26 जनवरी के दिन इस फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 कार्ड की कमाई की. वहीं फिल्म ने जब दूसरे वीकेंड में एंट्री की तो इसकी कमाई कम होना शुरू हो गई, जो दूसरे हफ्ते के वीक डेज में सिंगल डिजिट में आ गई. फिल्म ने दूसरे मंडे को 5.75 करोड़ की कमाई. दूसरे मंगलवार को फिल्म ने 4.15 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने 13वें दिन सिर्फ 4.15 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 14वें दिन 2.09 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की कमाई

घरेलू बाजार में भले ही रफ्तार थोड़ी कम हुई हो, लेकिन वर्ल्डवाइड पर सनी पाजी का जादू बरकरार है. फिल्म अब तक दुनियाभर में 425 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. ओवरसीज मार्केट (विदेशों) में भी फिल्म ने 51 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है, जो किसी भारतीय वॉर-ड्रामा के लिए बेहतरीन प्रदर्शन है. इस फिल्म को रिपब्लिक डे वाले हफ्ते का बड़ा फायदा मिला था, लेकिन दूसरे हफ्ते के वर्किंग डेज में 'मल्टीप्लेक्स' ऑडियंस की कमी खली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
जब Border 2 के सेट पर बुरी तरह घायल हुए Varun Dhawan, एक्शन करने के चक्कर में हुई हड्डी पसली एक

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Border 2 Box Office Collection Border 2 Box Office Collection Day 14 Border 2 Collection