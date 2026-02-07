Border 2 Collection Day 16: 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, मूवी ने शनिवार को कमाए इतने करोड़ रुपये

Border 2 Box Office: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद तीसरे शनिवार को अच्छा कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि 16वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए हैं.

Border 2 Box Office Collection : साल 2026 में बॉक्स ऑफिस को जबरदस्त शुरुआत देने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का जलवा लगातार जारी है. ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. इस फिल्म के 16वें दिन के कलेक्शन में उछाल देखने को मिली है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स से सजी फिल्म 'बॉर्डर 2' ऑलरेडी 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. अब इस फिल्म के निगाहें 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने पर रहेंगी. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में मचा है भौकाल

फिल्म 'बॉर्डर 2' में पिछले महीने यानी जनवरी को 23 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल देखने को मिल रहा है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ फिल्म की दिल छूने वाली कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसका नतीजा ये हो रहा है कि मेकर्स की तिजोरियों नोटों से भर रही हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने तीसरे शुक्रवार की अपेक्षा तीसरे शनिवार को ज्यादा कमाई की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बीते शुक्रवार को 2.85 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, फिल्म ने शनिवार को रात 9 बजे तक ही 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' रविवार को और भी धांसू कमाई करने वाली है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने किया डायरेक्ट

फिल्म 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. वहीं, फिल्म टी-सीरीज के साथ मिलकर जेपी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा नजर आ रही हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का इन मूवीज से मुकाबला

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' का अभी रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' से मुकाबला हो रहा है. वहीं, 13 फरवरी यानी आने वाली शुक्रवार को शाहिद कपूर की मच-अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके बाद फिल्म की कमाई पर ज्यादा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही इस फिल्म को रिलीज हुए तीन सप्ताह भी हो जाएंगे. हालांकि, ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'बॉर्डर 2', फिल्म 'मर्दानी 3' और फिल्म 'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

