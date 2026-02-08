Border 2 Collection Day 17: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने लगाई लंबी छलांग, फिल्म ने थर्ड संडे को किया बंपर कलेक्शन

Border 2 Box Office: बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में 17वें दिन बंपर उछाल आया है. इस तरह से फिल्म ने रिलीज के बाद तीसरे रविवार को जमकर कलेक्शन किया है.

Border 2 Box Office Collection : फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) सिनेमाघरों में बीते 17 दिनों से लगी हुई है. इस फिल्म की बीते सप्ताह में वीकडेज पर साधारण कमाई हुई थी. लेकिन फिल्म ने आज यानी रविवार को फिर बंपर कलेक्शन करके मेकर्स का दिल जीत लिया है. इस तरह से सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी दिलजीत दोसांझ की बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्रेज खत्म नहीं हुआ है. इस फिल्म में रात 9 बजे तक धमाकेदार कमाई की थी और अभी ये आंकड़ा बढ़ने वाला है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद तीसरे रविवार को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का खत्म नहीं हुआ क्रेज

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज के 17 दिन बाद भी अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने भले ही वीकडेज में कुछ खास कमाई नहीं की थी लेकिन वीकेंड पर मेकर्स को अच्छी कमाई करके दिखाई है. इससे कहा जा सकता है कि फिल्म अभी आगे दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुतबिक, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बीते शनिवार को 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने रविवार को रात 9 बजे तक 6.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, फिल्म 'बॉर्डर 2' के इन आंकड़ों में वृद्धि होगी.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का फिल्म 'ओ रोमियो' से होगा मुकाबला

फिल्म 'बॉर्डर 2' के पास आने वाले शुक्रवार तक यानी अगले 5 दिन कमाई का मौका है. दरअसल, शाहिद कपूर की फिल्म 13 फरवरी को फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होने वाली है और इसके बाद फिल्म बॉर्डर 2 के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है. शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं, सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' के 400 करोड़ रुपये के क्लब में मूवी शामिल होने पर होंगी.

'बॉर्डर 2' से जुड़े हुए हैं 'बॉर्डर' के डायरेक्टर जेपी दत्ता

फिल्म 'बॉर्डर 2' से साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' के डायरेक्टर जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता जुड़ी हुई हैं. दरअसल, उनके प्रोडक्शन हाउस जेपी फिल्म्स ने टी-सीरीज के साथ मिलकर फिल्म 'बॉर्डर 2' को प्रोड्यूस किया है. बताते चलें कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा चार एक्ट्रेस मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा काम करती दिखाई दे रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

