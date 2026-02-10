Border 2 Box Office Collection Day 19: तीसरे मंगलवार को बढ़ गई 'बॉर्डर 2' की कमाई, जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन

सनी देओल की दहाड़ और देशभक्ति के जबरदस्त जज्बे से सजी फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को अच्छी कमाई की है. आमतौर पर तीसरे हफ्ते में फिल्मों की कमाई सुस्त पड़ जाती है, लेकिन 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन में तीसरे मंगलवार को गिरावट के बजाय बढ़त देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि 19वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की और अब इसका टोटल कलेक्शन कहां तक पहुंच गया है.
तीसरे मंगलवार को दिखा 'बॉर्डर 2' का जलवा
फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते के वर्किंग डेज में भी मजबूती बनाए रखी है. सोमवार के मुकाबले मंगलवार की कमाई में करीब 10-15% का उछाल दर्ज किया गया है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने 19वें दिन लगभग 2.61 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. जबकि इस फिल्म ने तीसरे सोमवार को 2 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को मिल रही शानदार 'वर्ड ऑफ माउथ' और सिनेमाघरों में कोई बड़ी फिल्म न होना इसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. इसके अलावा, कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में शाम के शोज में ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली है.
बॉक्स ऑफिस पर अब तक का कुल सफर
'बॉर्डर 2' ने अब तक के सफर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 314 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. फिल्म ने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ 224 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी और इसने 70 करोड़ के करीब बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म हर दिन 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर रही है, जो इसे बहुत जल्द 350 करोड़ क्लब में शामिल कर देगा.
29 साल बाद आई इस सीक्वल फिल्म ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, जिससे युवा पीढ़ी के साथ-साथ पुराने दर्शक भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. अगर फिल्म की रफ्तार में थोड़ा इजाफा होगा तो यह जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लेगी. इस फिल्म की कहानी देशभक्ति से जुड़ी हुई है. जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
