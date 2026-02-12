Border 2 Box Office Collection Day 21: सिनेमाघरों में थमने लगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2', 21वें दिन हुई इतनी कमाई

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' अब सिनेमाघरों में थमने लगी है. फिल्म की कमाई लगातार कम होती जा रही है. फिल्म अब तीसरे हफ्ते में है, आइए जानते हैं इसने अब तक कितनी कमाई की?

सनी देओल की का जादू एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर चला, लेकिन तीन हफ्तों के लंबे और शानदार सफर के बाद अब 'बॉर्डर 2' (Border 2) की रफ्तार सिनेमाघरों में धीमी पड़ती नजर आ रही है. 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म के इस सीक्वल ने शुरुआती दिनों में तो बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था, लेकिन 21वें दिन के आते-आते फिल्म की कमाई के आंकड़े अब गिरने लगे हैं. आइए जानते हैं कि तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिल्म ने कितनी कमाई की और इसका अब तक का कुल सफर कैसा रहा.

21वें दिन का कैसा रहा हाल

रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अपने तीसरे गुरुवार को देश भर में 1.3 करोड़ का कारोबार किया है. यह आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं. बाद में यह बदल सकते हैं. हालांकि, किसी भी फिल्म के लिए तीसरे हफ्ते के अंत में इतनी कमाई करना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन सनी देओल की फिल्म ने जिस तरह की शुरुआत की थी, उसके मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है.

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का कुल स्कोर

'बॉर्डर 2' ने अपने तीन हफ्तों के सफर में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं. फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अब 21 दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 317 करोड़ के पार पहुंच गया है. यह सनी देओल के करियर की 'गदर 2' के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई है.

कमाई की रफ्तार घटने के 3 बड़े कारण

इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कुछ नई और बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से 'बॉर्डर 2' के स्क्रीन काउंट कम की गई है. फिल्म का 21वां दिन गुरुवार यानी वर्किंग डे था. अक्सर वीक डेज पर फिल्मों की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर कमाई पर पड़ता है. तीन हफ्तों में फिल्म देखने वाले दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही सिनेमाघरों तक पहुंच चुका है. अब फिल्म केवल उन्हीं दर्शकों पर टिकी है जो दोबारा इसे बड़े पर्दे पर देखने का मन बना रहे हैं.

इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 70.15 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म ने तीसरे सोमवार यानी 18वें दिन 2 करोड़ की कमाई की. 19वें दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ का कारोबार किया और 20वें दिन फिल्म ने 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया और 21वें दिन फिल्म ने 1.3 करोड़ की कमाई की. हालांकि, अगर चौथे वीकेंड पर फिल्म एक बार फिर उछाल मारती है, तो यह 400 करोड़ी क्लब में शामिल हो जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more