Border 2 Box Office: O Romeo की आंधी में उड़े Sunny Deol की फिल्म के परखच्चे, औंधे मुंह गिरी कमाई...

order 2 Box Office Collection Day 22: बॉक्स ऑफिस शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने बवाल काटना शुरू कर दिया है. ऐसे में इस फिल्म के आने का असर फिल्म 'गदर 2' पर साफ देखने को मिल रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 14, 2026 6:42 AM IST

Border 2 Box Office: O Romeo की आंधी में उड़े Sunny Deol की फिल्म के परखच्चे

Border 2 Box Office Day 22: बॉक्स ऑफिस पर इस समय शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है. आते ही ये फिल्म नोट छापने में जुट गई है. इस फिल्म की रिलीज का सीधा असर अब सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) पर देखने को मिल रहा है. करोड़ों में नोट छापने वाली ये फिल्म अब लाखों के कलेक्शन में सिमटकर रह गई है. वहीं हुसैन उस्तरा ने तो आते ही मर्दानी 3 को बॉक्स ऑफिस से साफ कर दिया है. रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) का हाल तो बॉर्डर 2 से भी बुरा हो चुका है. हालांकि यहां अच्छी बात ये है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने तीसरे हफ्ते में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. 'भाभी जी घर पर है', 'वध 2' जैसी फिल्मों के भी हाल खराब हो चुके हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते 224.25 करोड़ रुपए, दूसरे हफ्ते 70.68 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 22.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं तीसे फ्राइडे यानी 22वें दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई 80 लाख रुपए पर ही सिमटकर रह गई. बॉर्डर 2 ने अब तक 318.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है.

ओर रोमियो बनी 'बॉर्डर 2' के लिए सिरदर्द?

सनी देओल (Sunny Deol) फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) को शाहिद कपूर ने कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है. ये ओ रोमियो का ही कमाल है जो फिल्म 'बॉर्डर 2' के इतने हाल खराब हो गए हैं. हालांकि वीकेंड पर फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं. वहीं 'ओ रोमियो' का बज्ज भी सोशल मीडिया पर बना हुआ है. हालांकि मर्दानी 3 के लिए अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 ने शुक्रवारको केवल 60 लाख रुपए ही जमा किए हैं. मर्दानी 3 का लुक कलेक्शन अब 41.50 हो चुका है.

ओर रोमियो के हुसैन उस्तरा का चला फैंस पर जादू

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' का इस समय तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी ने इतना जबरदस्त काम किया है कि सोशल मीडिया पर हर कोई इन दोनों के बारे में ही बात कर रहा है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक गैंगस्टर एक बेवा के प्यार में पागल हो जाता है. ऐसे में ये गैंगस्टर खुद को ही अपनी माशुका के पति के कातिल की सुपारी दे डालता है. अपने दुश्मन को मारने के लिए हुसैन उस्तरा इटली तक पहुंच जाता है. ये हुसैन उस्तरा का स्टाइल ही है जो लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है.

