Border 2 Box Office: Sunny Deol की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, Vadh 2 और Mardaani 3 के हुए ऐसे हाल...

Border 2 Box Office Collection Day 23: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने के बाद भी बॉर्डर 2 घुटने टेकने के लिए राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि बॉर्डर 2 ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 15, 2026 7:17 AM IST

Border 2 Box Office: Sunny Deol की फिल्म ने फिर भरी हुंकार

Border 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) रिलीज होने के बाद भी सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) पीछे हटने के लिए तैयार है. ये फिल्म अब भी रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' और वध 2 (Vadh 2) को कड़ी टक्कर दे रही है. वेलेंटाइन डे के मौके पर भी लोगों ने बॉर्डर 2 को खूब प्यार दिया है. बात की जाए फिल्म 'ओ रोमियो' की तो अब तक इस फिल्म ने कुल 20.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 1.90 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. कुल मिलाकर बॉर्डर 2 की कमाई 320.45 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं दूसरी तरफ तू या मैं फिल्म भी कमाई की इस जंग में उतर चुकी है.

क्या है बाकी फिल्मों के हाल?

शनाया कपूर की इस फिल्म ने अब तक 1.40 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए फिल्म वध 2 की तो नौवे दिन इस फिल्म ने 3.6 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. वहीं मर्दानी 3 अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. मर्दानी 3 उन चंद फिल्मों में से एक है जो बॉर्डर 2 के रास्ते का रोड़ा बन रही है. 'सैकनिल्क' की एक रिपोर्ट की मानें तो रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ने 2 हफ्तों में 43.15 करोड़ रुपएजमा कर लिए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कलेक्शन 63.95 करोड़ रुपए हो चुका है.

ओर रोमियो के आगे टिकना मुश्किल है?

सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) के कलेक्शन में गिरावट तेजी से देखी जा रही है. कहना गलत नहीं होगा कि 'ओ रोमियो' ने सबकी हालत खराब कर दी है. लोग फिल्म 'ओ रोमियो' को खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि फिल्म 'ओ रोमियो' के आगे बाकी फिल्मों की मच फीकी पड़ रही है. वेलेंटाइन डे पर तो फिल्म 'ओ रोमियो' ने धमाल ही मचा दिया है.

सनी देओल ने किसे किया बॉर्डर 2 की सफलता का श्रेय?

हाल ही में सनी देओल ने खुलासा किया है कि वो फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं. मीडिया से बात करते हुए फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस सितारे को अपने पिता की याद आ गई. सनी देओल ने कहा है कि वो फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का श्रेय अपने पापा धर्मेंद्र को देना चाहते हैं. वो आज भी सनी देओल को देख रहे हैं. बता दें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की शुरुआत में भी सनी देओल ने धर्मेंद्र के नाम को मेंशन किया था. धर्मेंद्र का नाम फिल्म 'बॉर्डर 2' में देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए थे.

