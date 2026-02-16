Border 2 Box Office Collection Day 25: चौथे सोमवार को धड़ाम से गिरी 'बॉर्डर 2', करोड़ों से लाखों में पहुंची कमाई

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है. फिल्म अपने रिलीज के 25 दिन करोड़ों से गिर कर लाखों में पहुंच गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की.

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के शुरुआती हफ्तों में जो सुनामी लाई थी, वह अब शांत होती नजर आ रही है. फिल्म ने अपने 24 दिनों के सफर में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चौथे सोमवार यानी 25वें दिन फिल्म की कमाई में एक ऐसी गिरावट देखी गई जिसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. करोड़ों में खेल रही 'बॉर्डर 2' अब लाखों के आंकड़े पर सिमटती दिख रही है. आइए जानते हैं 'बॉर्डर 2' के 25वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस गिरावट के पीछे की बड़ी वजहों के बारे में.

चौथा सोमवार का कलेक्शन

शुरुआती रिपोर्ट और डेटा के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को अब तक की सबसे कम कमाई दर्ज की है. हालांकि फिल्म ने 22वें दिन भी लाखों में कमाई की थी. हैरानी की बात ये है कि चौथे वीकेंड पर फिल्म करोड़ों में आ गई थी. लेकिन चौथे सोमवार को फिल्म फिर से लाखों में पहुंच गई है. फिल्म ने अब तक 41 लाख की कमाई की है. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं, ये कमाई बाकी दिनों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन वीक डे और चौथा हफ्ता होने की वजह से ये आंकड़ा ठीक ही है. अब तक फिल्म ने 322.26 करोड़ की कमाई की है.

अब तक फिल्म ने कितनी की कमाई

तीसरे रविवार की तुलना में फिल्म के कलेक्शन में लगभग 70-75% की भारी गिरावट देखी गई है. रविवार को फिल्म ने करीब 1.4 करोड़ की कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 70.15 करोड़ का कारोबार किया था. तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23.35 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस तरह से 25 दिन में फिल्म ने 322.26 करोड़ कमाए थे.

कमाई कम होने के मुख्य कारण

किसी भी फिल्म के लिए चौथे हफ्ते का सोमवार सबसे चुनौतीपूर्ण होता है. दर्शकों की भारी भीड़ वीकेंड पर फिल्म देख चुकी है, और वर्किंग डे होने के कारण सिनेमाघरों में फुटफॉल काफी कम रही. वहीं पिछले हफ्ते रिलीज हुई कुछ नई फिल्मों और ओटीटी पर आने वाले बड़े कंटेंट ने दर्शकों का ध्यान 'बॉर्डर 2' से हटा दिया है. साथ ही, शाहिद कपूर की 'O Romeo' को मिल रहे रिस्पॉन्स ने भी इसके स्क्रीन्स पर असर डाला है. फिल्म ने पहले ही 300 करोड़ का क्लब पार कर लिया है. अब फिल्म उस लेवल पर पहुंच गई है, जहां रिपीट ऑडियंस कम हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

