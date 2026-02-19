Border 2 Box Office Collection Day 27: बॉर्डर 2' ने 27वें दिन भी की शानदार कमाई, मुनाफे के मामले में निकली ऑरिजनल फिल्म से आगे

Border 2 Box Office Collection Day 27: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में करीब एक महीना होने वाला है. लेकिन फिल्म को अभी भी लोग बहुत पसंद कर रहें हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने 27 दिन में कितनी कमाई की.

सनी देओल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर इतिहास रच दिया है. 23 जनवरी को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में करीब एक महीना होने को है, लेकिन इसका क्रेज अब भी कम नहीं हुआ है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' जैसी नई रिलीज के बावजूद, इस फिल्म ने मजबूती से कब्जा जमाया हुआ है. फिल्म ने 27 दिनों के सफर में कई बड़े रिकाॅर्ड बनाए हैं, लेकिन क्या यह अपनी 29 साल पुरानी विरासत यानी 'बॉर्डर' से मुनाफे के मामले में आगे निकल पाई है?

27वें दिन का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी पकड़ बनाई हुई है. फिल्म ने 27वें दिन 55 लाख का कारोबार किया है. यह आंकड़ा कम है लेकिन चौथे हफ्ते के अनुसार बहुत शानदार है. इस तरह फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन 323.8 करोड़ हो गया है. वहीं इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 442.75 करोड़ के पार पहुंत चुका है. भले ही वर्किंग डेज में आंकड़े गिर रहे हों, लेकिन फिल्म का 300 करोड़ का क्लब पार करना इसकी सफलता की गवाही देता है.

दो फिल्मों का बजट और प्रॉफिट

जब हम 29 साल पुरानी फिल्म 'बॉर्डर' से तुलना करते हैं, तो मुनाफे की स्थिती थोड़ी अलग नजर आती है. आपको बता दें कि बॉर्डर फिल्म 12 करोड़ के बजट में बनी थी. लेकिन इसने 66.70 करोड़ की कमाई की, जो बजट से 5.5 गुना ज्यादा है. वहीं बॉर्डर 2 की बात करें तो इसे बनाने में 275 करोड़ खर्च हुए. जबकि इस फिल्म ने अभी तक 442.75 करोड़ की कमाई की है. यह बजट से करीब 1.6 गुना कमाई है. अगर दोनों फिल्म की तुलना करें तो 'बॉर्डर 2' अभी पीछे है.

क्या बदला और क्या रहा वही?

जे.पी. दत्ता की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' (1997) पूरी तरह से 1971 के 'लोंगेवाला' युद्ध पर आधारित थी. सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना ने युद्ध के मैदान में बेहतरीन एक्टिंग की थी. यह फिल्म केवल एक्शन नहीं, बल्कि इमोशन और देशभक्ति को बयां करती है. वहीं 'बॉर्डर 2' की कमान निर्देशक अनुराग सिंह के हाथों में है. फिल्म में 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि तो है, लेकिन इसका कैनवास और बड़ा कर दिया गया है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की एक्टिंग देखने को मिल रही है. पिछली फिल्म मुख्य रूप से थल सेना पर आधारित थी, लेकिन सीक्वल में सेना, नौसेना और वायुसेना की बहादुरी को दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

