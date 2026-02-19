ENG हिन्दी
Border 2 Box Office: O Romeo के सामने भी फीकी नहीं पड़ी Sunny Deol की फिल्म की चमक, अब तक छापे इतने नोट

Border 2 Box Office Collection Day 27: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. हालांकि इस फिल्म की रिलीज के बाद भी बॉर्डर 2 पीछे हटने को राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 19, 2026 6:41 AM IST

Border 2 Box Office Collection Day 27: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अब भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) के रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'बॉर्डर 2' का चार्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. यही वजह है जो तू या मैं, मर्दानी 3' और वध 2 (Vadh 2) जैसी फिल्में भी बॉर्डर 2 का बाल भी बांका नहीं कर पाई हैं. हालांकि समय के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में कमी देखने को मिल रही है. आपको बता दें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक कुल 323.8 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा कर लिए हैं. 'सैकनिल्क' की एक रिपोर्ट की मानें तो रिलीज के 27वें दिन इस फिल्म ने 55 लाख रुपए की कमाई की है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में अचानक ही 31.25 प्रतिशत की की देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत कम है. वहीं बात की जाए ओ रोमियो की तो शाहिद कपूर की फिल्म भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है.

ओ रोमिया बना बॉर्डर 2 के लिए मुसीबत

अब तक ओ रोमियो' ने 43.85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. रिलीज के छठे दिन ओ रोमियो ने केवल 3.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है. ओ रोमियो की कमाई में भी 34.58 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ओ रोमियो का और भी बुरा हाल हो सकता है. ऐसे में सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' को बढ़त हासिल करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है इसके अलावा फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) ने भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ ही दिए हैं.

क्या होगा ओ रोमियो और बॉर्डर 2 का हाल

इस हफ्ते ऐसी कोई भी बड़ी रिलीज नहीं है. ऐसे में ओ रोमियो और बॉर्डर 2 को अपना दमखम दिखाने का एक और मौका मिल सकता है. हालांकि होली आते आते ओ रोमियो और बॉर्डर 2 दोनों ही हालत खराब होने वाली है. मार्च आते ही धुरंधर 2 का बज्ज शुरू हो जाएगा. ऐसे में ओ रोमियो और बॉर्डर 2 में से कोई भी धुरंधर 2 का सामना कर पाएंगे. वैसे भी धुरंधर से ही ओ रोमियो और बॉर्डर 2 का पीछा नहीं छूटा है, लोग अब भी धुरंधर को जमकर प्यार दे रहे हैं. आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2, 19 मार्च 2026 को रिलीज होनी है. फिल्म धुरंधर 2 को लेकर फैंस के बीच अभी से जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे में बॉर्डर 2 और ओ रोमियो के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

