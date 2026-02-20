ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकने को राजी नहीं है Border 2, O Romeo का कर रखा है जीना ह...

Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकने को राजी नहीं है Border 2, O Romeo का कर रखा है जीना हराम

Border 2 Box Office Collection Day 28: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो के रिलीज का भी बॉर्डर 2 पर खास असर नहीं पड़ा है. बॉर्डर 2 अब भी नोट छापने में जुटी हुई है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 20, 2026 6:53 AM IST

Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकने को राजी नहीं है Border 2, O Romeo का कर रखा है जीना हराम
Border 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकने को राजी नहीं है Border 2

Border 2 Box Office Collection Day 28: अब तक लोगों लग रहा था कि केवल धुरंधर ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती है. हालांकि सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने रिलीज होते ही इस बात को गलत साबित कर दिया. शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) रिलीज होने के बाद भी बॉर्डर 2 की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. मर्दानी 3' और वध 2 (Vadh 2) जैसी फिल्में तो बॉर्डर 2 की आंधी में कब उड़ गईं, किसी को पता भी नहीं चला. इस समय ओ रोमियो और बॉर्डर 2 के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों ही फिल्में अब भी बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने में लगी हुई हैं. यहां पहले बात करते हैं बॉर्डर 2 के कलेक्शन के बारे में... बॉर्डर 2 ने रिलीज के 28वें दिन भी अपनी रफ्तार को बरकरार रखा है. 28वें दिन फिल्म बॉर्डर 2 ने करीब 55 लाख रुपए की कमाई की है. 27वें दिन भी बॉर्डर 2 ने 55 लाख रुपए का ही कारोबार किया था. अब तक बॉर्डर 2 की कमाई में करीब 31.25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है.

Also Read
Border 2 Box Office: O Romeo के सामने भी फीकी नहीं पड़ी Sunny Deol की फिल्म की चमक, अब तक छापे इतने नोट

क्या होने वाला है बॉर्डर 2 का हाल

माना जा रहा है कि वीकेंड आते-आते बॉर्डर 2 की कमाई में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है. वैसे भी इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं है. आज रिलीज हुई फिल्म अस्सी का सोशल मीडिया पर खास बज्ज नहीं है. इसका फायदा भी बॉर्डर 2 को मिलने वाला है. हालांकि टॉक्सिक और धुरंधर 2 के आते आते बॉर्डर 2 की हालत खराब जरुर हो जाएगी. बॉर्डर 2 ही नहीं बल्कि खतरा तो ओ रोमियो' पर भी मंडरा रह है. सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' और ओ रोमियो दोनों को ही टॉक्सिक और धुरंधर 2 से खतरा है. हालांकि टॉक्सिक और धुरंधर 2 की रिलीज में अभी थोड़ा समय है. तब तक ओ रोमियो और बॉर्डर 2 को लगतार कमाई भी करनी पड़ेगी.

Also Read
Border 2 Box Office: Sunny Deol की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, Vadh 2 और Mardaani 3 के हुए ऐसे हाल

क्या हैं ओ रोमियो के हालात?

ओ रोमियो को रिलीज हुए एक हफ्ते का समय बीत चुका है. इस एक हफ्ते में फिल्म ओ रोमियो अपनी कमाई को बनाए रखने की कोशिश कर रही है. रिलीज के सातवें दिन इस फिल्म ने 3.15 करोड़ रुपए जमा किए हैं. छठे दिन ओ रोमियो ने 5.35 करोड़ रुपए का कारोबार कर डाला था. कुल मिलाकर देखें तो ओ रोमियो की कमाई में एक ही दिन में करीब 31.78 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है. गौरतलब है कि ओ रोमियो भी बॉर्डर 2 को रोक नहीं पा रहा है. धुरंधर ने जो बज्ज तैयार किया था बॉर्डर 2 उसे अच्छे से भुना रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी....

Also Read
Border 2 Collection: 'बॉर्डर 2' को वैलेंटाइन डे पर मिला अच्छा रिस्पॉन्स, फिल्म की कमाई में आया उछाल

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Border 2 Entertainment News O Romeo Sunny Deol