Border 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' की धुंआधार कमाई को टक्कर दे रही 'बॉर्डर 2', जानें वीकेंड पर कितनी हुई कमाई

सनी देओल की फिल्म बोर्डर 2 का क्रेज लोगों में जबरदस्त छाया हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भर-भरकर लोग आ रहें हैं. इस फिल्म ने धुरंधर के पसीने छुड़ा दिया है.

सनी देओल की दहाड़ जब भी बड़े पर्दे पर गूंजती है, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड धुआं-धुआं हो जाते हैं. साल 1997 की कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर' के करीब 29 साल बाद आई इसकी सीक्वल 'बॉर्डर 2' ने सिनेमाघरों में वो हलचल मचा दी है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में न केवल 'धुरंधर' और 'छावा' जैसी बड़ी फिल्मों को मात दी, बल्कि 100 करोड़ के क्लब में धमाकेदार एंट्री भी कर ली है. रिलीज के तीसरे दिन, यानी रविवार को फिल्म ने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, तीसरे दिन 'बॉर्डर 2' ने लगभग 54.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह शनिवार की कमाई के मुकाबले लगभग 50% की भारी उछाल है. रविवार की छुट्टी और अगले दिन 26 जनवरी के नेशनल हॉलिडे की वजह से रात के शोज में दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई.

बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों की कमाई

इस फिल्म ने पहले ही दिन 30.00 करोड़ की शानदार ओपनिंग की. दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 36.5 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने तीसरे दिन रविवार को 54.5 करोड़ का जबरदस्त कमाई की. इस तरह से इस फिल्म ने महज 3 दिनों में 121.00 करोड़ की कमाई की है. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' के तीसरे दिन के कलेक्शन को भी इस फिल्म ने पछाड़ दिया है. अब यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनने की ओर बढ़ रही है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सनी पाजी का जलवा कायम है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 160 करोड़ के करीब पहुंच गया है. थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो रविवार को हिंदी बेल्ट में यह 62% से ऊपर रही, जबकि शाम के शोज में कई जगह 'हाउसफुल' के बोर्ड नजर आए. दिल्ली, यूपी, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में फिल्म को लेकर अलग ही लेवल का पागलपन देखने को मिल रहा है.

क्यों खास है यह कामयाबी?

1997 वाली 'बॉर्डर' का इमोशन आज भी लोगों के दिलों में है. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मौजूदगी ने यूथ को भी आकर्षित किया है. गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने से फिल्म को देशभक्ति की लहर का पूरा फायदा मिला है. सनी देओल आज भी बॉक्स ऑफिस के असली सुल्तान हैं. लोगों का मानना है कि सोमवार को फिल्म रविवार से भी ज्यादा कमाई कर सकती है और जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

