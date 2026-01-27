ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Box Office Collection Day 4: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को चटाई धूल, जानें ...

Border 2 Box Office Collection Day 4: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को चटाई धूल, जानें मंडे टेस्ट में कैसा रहा फिल्म का हाल?

बॉर्डर 2 इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने महज 4 दिनों में सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचाया है. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 6:55 AM IST

Border 2 Box Office Collection Day 4: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को चटाई धूल, जानें मंडे टेस्ट में कैसा रहा फिल्म का हाल?

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद, सबकी नजरें 'मंडे टेस्ट' पर थीं, और फिल्म ने इस परीक्षा को न केवल पास किया है, बल्कि इतिहास रच दिया है. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की छुट्टी का फिल्म को ऐसा जबरदस्त फायदा मिला कि इसने साल 2025 की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है. सोमवार को सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' का तूफान आ गया था. गणतंत्र दिवस पर फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. आमतौर पर किसी भी फिल्म के लिए सोमवार (मंडे) का दिन सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन जब दिन 26 जनवरी जैसा राष्ट्रीय पर्व हो और फिल्म 'बॉर्डर 2' जैसी देशभक्ति से लबरेज हो, तो आंकड़े बेहतरीन आने ही आते हैं.

Also Read
Border 2: 26 जनवरी पर गेयटी गैलेक्सी पहुंचे Varun Dhawan, थिएटर के बाहर का नजारा देख उड़ जाएंगे होश! देखें Viral Video

'बॉर्डर 2' का टोटल कलेक्शन

सनी देओल की इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जो बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ही फिल्म कर पाती हैं. 26 जनवरी की छुट्टी होने के कारण सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को करीब 56 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए वर्किंग डे पर की गई अब तक की सबसे बड़ी कमाई में से एक है. पहले सोमवार को भी अपने रविवार के कलेक्शन से ज्यादा कलेक्शन करना अपने आप में एक मिसाल है. इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की कमाई की है. फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन इस फिल्म ने 54.5 करोड़ छापे थे. वहीं पहले सोमवार को इस फिल्म ने 56 करोड़ को कमाई की. इस तरह से इसका कुल कलेक्शन मिला कर 177 करोड़ हुए हैं. महज 4 दिन में इतनी कमाई करना बहुत बड़ी चीज है.

Also Read
Border 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' की धुंआधार कमाई को टक्कर दे रही 'बॉर्डर 2', जानें वीकेंड पर कितनी हुई कमाई

TRENDING NOW

'धुरंधर' को चटाई धूल

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी, लेकिन 'बॉर्डर 2' ने मात्र 4 दिनों में ही उसे कड़ी टक्कर दे दी है. 'धुरंधर' का मंडे कलेक्शन को गणतंत्र दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से सनी पाजी की फिल्म आगे बढ़ रही है, यह फिल्म बहुत जल्द 500 करोड़ क्लब की ओर कदम बढ़ा देगी.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन का हाल

भारत के साथ-साथ विदेशों (ओवरसीज) में भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है. 4 दिनों के भीतर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. 'बॉर्डर 2' के क्रेज से ये साफ पता चलता है कि देशभक्ति का जज्बा और सनी देओल का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार से शुरू होने वाले वर्किंग डेज में फिल्म अपनी इस रफ्तार को कितना बरकरार रख पाती है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Border 2 Box Office Collection Border 2 Box Office Collection Day 4 Border 2 Vs Dhurandhar