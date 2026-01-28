ENG हिन्दी
Border 2 Box Office Day 5: बॉक्स ऑफिस पर फिर दिखा Sunny Deol का भौकाल, पांचवें दिन भी हुई नोटों की बारिश

Border 2 Box Office Collection Day 5: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' की कमाई में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है. मंगलवार को भी फिल्म 'गदर 2' ने खूब कमाई की है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म 'गदर 2' को बीते दिन कितना मुनाफा हुआ है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 28, 2026 6:26 AM IST

Border 2 Box Office Collection Day 5: अहान शेट्टी वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. लोग लंबी लंबी लाइन्स लगाकर फिल्म 'बॉर्डर 2' देखने जा रहे हैं. रही वजह है जो फिल्म 'बॉर्डर 2' ने कुछ समय में ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. वीकेंड पर तो खबर आई थी कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के हर घंटे 10,000 टिकिट्स बेचे जा रहे हैं. इसी बीच हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 31 करोड़ रुपए के साथ अपना खाता खोला था. जिसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 36 करोड़ रुपए छाप डाले थे. तीसरे दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़ कमाए थे. पांचवे दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' ने करीब 19. 50 करोड़ रुपए अपनी झोली में जमा किए हैं. कहना गलत नहीं होगा की पांचव दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि मंगलवार को वर्किंग डे होने की वजह से कमाई में थोड़ी गिरावट का होना तो लाजमी है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने वर्ल्डवाइड कर ली है इतनी कमाई

कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बीते पांच दिनों में 196.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने में जरा सी पीछे रह गई है. वहीं अगर बात की जाए फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो सनी देओल की फिल्म ने अब तक 212.2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' कमाई के मामले में और भी रिकॉर्ड धराशाही कर सकती है. हालांकि फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई की ये रफ्तार कब तक ऐसे ही चलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वीकेंड आने में अभी थोड़ा समय बाकी है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने कैसे चलाया फैंस पर जादू

धुरंधर के बाद अब फिल्म 'बॉर्डर 2' फैंस के दिलों पर राज कर रही है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन का काम लोगों को खूब पसंद आया है. वहीं मोना सिंह, सोनम बावेजा जैसी अदाकाराएं भी फिल्म 'बॉर्डर 2' में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इसके अलावा लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' के क्लाइमेक्स की वजह से भी सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के क्लाइमेक्स में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी समेत पूरी पुरानी कास्ट नजर आई.

