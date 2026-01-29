Border 2 Box Office Collection Day 6: ‘धुरंधर’ के सामने घुटने टेक दी सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’, छठवें दिन हुई इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने जबरदस्त ओपनिंग की. लेकिन वर्किंग डे में 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को तोड़ना इस फिल्म के लिए आसान नहीं है. आइए जानते हैं इसकी टोटल कमाई.

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. रिलीज के बाद से ही यह फिल्म अपनी जबरदस्त कलेक्शन से रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, लेकिन 'मंडे टेस्ट' के बाद जैसे ही वर्किंग डेज शुरू हुए, इसकी रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है. छठे दिन यानी पहले बुधवार के कलेक्शन को लेकर फिल्म के फैंस के बीच काफी चर्चा है, क्योंकि इसी बीच रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के साथ इसकी तुलना ने भी जोर पकड़ लिया है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिलीज के पांचवें और छठे दिन फिल्म की कमाई में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है. जहां रविवार और सोमवार को फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, वहीं अब आंकड़े सिंगल डिजिट और लोअर डबल डिजिट की ओर खिसक रहे हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने छठे दिन करीब 13 करोड़ का कारोबार किया है. एक बात साफ है कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी खत्म होने के बाद दर्शकों की संख्या में कमी आई है. फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब 213 करोड़ के बीच पहुंच गया है. बुधवार को हिंदी बेल्ट में फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी करीब 15-18% दर्ज की गई.

TRENDING NOW

'धुरंधर' vs 'बॉर्डर 2'

सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' के सामने घुटने टेक दिए हैं. पहले 6 दिनों की तुलना की जाए, तो 'बॉर्डर 2' ने 213 करोड़ की कमाई की और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 180 करोड़ की कमाई की. हालांकि, 'धुरंधर' ने 6वें दिन की कमाई में 'बॉर्डर 2' को पीछे छोड़ दिया है. 'धुरंधर' ने वर्किंग डेज पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखी थी, जबकि 'बॉर्डर 2' की कमाई में मंगलवार और बुधवार को 60% से ज्यादा की गिरावट आई है. फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन इस फिल्म ने 54.5 करोड़ छापे थे. वहीं पहले सोमवार को इस फिल्म ने 56 करोड़ को कमाई की. इस फिल्म ने पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को 20 करोड़ की कमाई की और अब ये आंकड़ा और भी कम हो गया है. बॉर्डर 2 ने छठवें दिन सिर्फ 13 करोड़ की कमाई की है. इस तरह से सनी देओल की फिल्म ने 213 करोड़ की कमाई की है.

क्यों है आगे की मुश्किलें?

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म के लिए दूसरा वीकेंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. शुक्रवार से बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' रिलीज हो रही है, जो 'बॉर्डर 2' के स्क्रीन्स और ऑडियंस पर असर डाल सकती है. यदि फिल्म दूसरे शनिवार और रविवार को दोबारा उछाल नहीं लेती, तो फिल्म के लिए आगे वाले दिन बहुत भारी पड़ेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more