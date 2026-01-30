Border 2 Box Office Collection Day 7: धुरंधर के सामने फिर झुक गई 'बॉर्डर 2', 7वें दिन इतनी हुई कमाई

सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 इन दिनों सिनेमाघरों में दस्तक दी है. फिल्म को रिलीज हुए अब 7 दिन हो गए हैं. फिल्म ने शुरू में तो बहुत शानदार कमाई की लेकिन अब वीक डे में इसकी कमाई कम हो गई.

सनी देओल की अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता पूरा हो चुका है. जहां शुरुआती चार दिनों में इस फिल्म ने सुनामी ला दी थी, वहीं अब वर्किंग डेज में इसकी रफ्तार काफी सुस्त पड़ गई है. आलम यह है कि ट्रेड गलियारों में अब 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के बीच की तुलना और तेज हो गई है, क्योंकि सातवें दिन के आंकड़े उम्मीद से काफी कम रहे हैं. आइए जानते हैं 'बॉर्डर 2' के सातवें दिन यानी गुरुवार के दिन का कलेक्शन.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस डे 7

रिलीज के पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी गुरुवार को 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म, जिसने गणतंत्र दिवस पर 59 करोड़ कमाकर इतिहास रचा था, अब सिंगल डिजिट के करीब संघर्ष करती नजर आ रही है. शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने अपने सातवें दिन 11 करोड़ के बीच का कारोबार किया है. वहीं मंगलवार और बुधवार के बाद गुरुवार को भी फिल्म की कमाई में करीब 15-20% की गिरावट देखी गई है. इन सात दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन भारत में 210 करोड़ के आसपास पहुंच गया है.

'धुरंधर' बनाम 'बॉर्डर 2'

फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के सामने 'बॉर्डर 2' अब झुकती हुई नजर आ रही है. 'धुरंधर' ने अपने पहले हफ्ते के वर्किंग डेज में बहुत मजबूत पकड़ दिखाई थी, जबकि 'बॉर्डर 2' का ग्राफ छुट्टियों के बाद तेजी से नीचे गिरा है. जहां 'धुरंधर' को लंबे समय तक कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली थी, वहीं 'बॉर्डर 2' के सामने आज से रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' खड़ी है, जो इसके स्क्रीन्स पर कब्जा कर सकती है. इस 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 ने इस तरह से कमाई की है. फिल्म ने सोमवार यानी रिपब्लिक डे ने दिन 56 करोड़ की कमाई की. वहीं मंगलवार को फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया. बुधवार को इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की. गुरुवार के दिन इस फिल्म ने सिर्फ 11.50 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 224 करोड़ की कमाई की. जहां फिल्म बॉर्डर 2 ने 7वें दिन सिर्फ 11 करोड़ की कमाई की, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 7वें दिन 27 करोड़ की कमाई की थी.

क्या दूसरे वीकेंड में लौटेगी 'दहाड़'?

भले ही वर्किंग डेज में फिल्म सुस्त रही हो, लेकिन 224 करोड़ का पहला हफ्ता कोई छोटा आंकड़ा नहीं है. अब सबकी नजरें दूसरे शुक्रवार पर टिकी है. फिल्म को 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए इस शनिवार और रविवार को कम से कम 20-25 करोड़ का जंप लेना होगा. फिल्म को मिल रहे मिले-जुले रिव्यू अब इसके कलेक्शन पर असर डाल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

