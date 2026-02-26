Border 2 Box Office: रिलीज के 34वें दिन भी थमने को राजी नहीं है सनी देओल की फिल्म, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Collection Worldwide: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो अब भी सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को पछाड़ नहीं पा रही है. हाल ही में इस फिल्म ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है.

Border 2 Box Office Collection Worldwide: अहान शेट्टी, वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को रिलीज हुए करीब एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है. इतना समय बीत जाने के बाद भी बॉर्डर 2 का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. यही वजह है जो महीनेभर बाद भी लोग सिनेमाघरों में इस फिल्म को देख रहे हैं. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) के रिलीज होने के बाद भले ही बॉर्डर 2 की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये फिल्म अब भी डटकर बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि सनी देओल की इस फिल्म ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बना डाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो वर्ल्डवाइड बॉर्डर 2 से 400 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. इसी के साथ बॉर्डर 2 भी 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. वहीं इंडिया में अब तक बॉर्डर 2 ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है. बॉर्डर 2 ने इंडिया में अब तक 326.67 करोड़ रुपए कमाए हैं.

500 करोड़ के क्लब में शामिल होने में निकलेंगे फिल्म 'बॉर्डर 2' के दम?

34वें दिन में बॉर्डर 2 की कमाई में थोड़ी तेजी देखने को मिली है. बीते दिन इस फिल्म ने 17 लाख रुपए कमाए हैं. इससे पहले तो ये आंकड़ा केवल 3 लाख पर आकर ही अटक गया था. वहीं वर्ल्डवाइड अब भी बॉर्डर 2 को पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि एक महीने में इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि आने वाला समय बॉर्डर 2 के लिए बहुत चैलेंजिंग साबित होने वाला है. एक तरफ तो 'ओ रोमियो' ने धमाल मचा रखा है. दूसरी तरफ अब सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' को धुरंधर 2 और टॉक्सिक का सामना करना होगा.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्या होने वाला है हाल

मार्च शुरू होते ही हर कोई धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बारे में बात करने वाला है. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी बॉर्डर 2 से कम होने वाली है. अब तो समय के साथ ओ रोमियो की कमाई में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. शाहिद कपूर की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है. गौरतलब है कि बॉर्डर 2 में 4 ऐसे सैनिकों की कहाी दिखाई गई है जो कि देश क बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए राजी हैं. फिल्म में वरुण धवन के काम को तो बहुत पसंद किया जा रहा है. वहीं सनी देओल ने भी फिल्म में खूब दहाड़ लगाई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

