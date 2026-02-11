ENG हिन्दी
Border 2 Box Office Collections Day 20: दम तोड़ने लगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2', 20वें दिन हुई इतनी कमाई

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म अब थिएटर में दम तोड़ती नजर आ रही है. आइए जानते हैं 20वें दिन की कमाई.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 11, 2026 7:33 PM IST

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने सिनेमाघरों में अपने तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं. रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को फिल्म की कमाई के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे इशारा कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर अब इस 'वॉर ड्रामा' की सांसें फूलने लगी हैं. शुरुआती हफ्तों में सुनामी लाने वाली यह फिल्म अब कम कमाई करती नजर आ रही है. आइए जानते हैं 'बॉर्डर 2' के 20वें दिन के कलेक्शन का हाल और फिल्म की अब तक की कुल कमाई.

20वें दिन की कमाई

रिलीज के तीसरे बुधवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने 20वें दिन महज 1.01 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. यह फिल्म की रिलीज के बाद से अब तक की सबसे कम एक दिन की कमाई है. फिल्म अब अपने लाइफटाइम कलेक्शन के अंतिम स्थिति में है. वर्किंग डे होने के कारण दर्शकों की तादाद काफी कम रही और ऑक्यूपेंसी भी सिंगल डिजिट में सिमट गई.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

भले ही फिल्म अब दम तोड़ती दिख रही हो, लेकिन इसने अपना काम बखूबी कर दिया है. 20 दिनों के सफर के बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन करीब 315.26 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 70.15 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म ने तीसरे सोमवार यानी 18वें दिन 2 करोड़ की कमाई की. 19वें दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ का कारोबार किया और 20वें दिन फिल्म ने 1.01 करोड़ का कलेक्शन किया है. वर्ल्डवाइड मार्केट की बात करें तो फिल्म 425 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, इससे यह साल 2026 की सफल फिल्मों की लिस्ट में आ चुकी है.

क्या 350 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो पाएगा?

तीसरे हफ्ते के खत्म होते-होते देश भर में फिल्म के शोज आधे से भी कम रह गए हैं. दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े मार्केट में भी फिल्म अब कुछ ही स्क्रीन्स पर सिमट गई है. आने वाले शुक्रवार को नई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी, जिससे 'बॉर्डर 2' के पास कमाई का मौका और भी कम हो जाएगा. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 330-335 करोड़ के आसपास रह सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

