Border 2 Collection Day 1: 'बॉर्डर 2' की कमाई देख गदगद होंगे मेकर्स, फिल्म को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स!

Border 2 Box Office Collection: मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को रिलीज हो गई है. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

Border 2 Opening Day Box Office Collection: भारत में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और चारों तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. इसी बीच सिनेमाघरों में 23 जनवरी यानी आज फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज हुई है और इस फिल्म को देखने के बाद देशभक्ति का जज्बा डबल हो गया है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर तारीफ की झड़ी लगा दी है. आइए जानते हैं कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की इस फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का अब तक का कलेक्शन

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' को जबरदस्त बज का फायदा मिल से रहा है. फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़ों को देखकर मेकर्स खुश हो गए होंगे. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 4 बजे तक फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 11.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म के पहले दिन कलेक्शन का आंकड़ा 40 करोड़ रुपये पार हो सकता है. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' को वर्ड ऑफ माउथ का भी काफी फायदा होने वाला है. दरअसल, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी के देखने के बाद लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के स्टार्स की एक्टिंग से लेकर कहानी तक सबकुछ पसंद किया जा रहा है. मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे के बाद ही आएंगे.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के स्टार्स की एक्टिंग की तारीफ कर रहे फैंस

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ ही दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की बेहतरीन अदाकारी की तारीफ हो रही है. लोगों ने सनी देओल के लिए वह देशभक्ति फिल्मों के लिए बने हैं. सनी देओल के फैंस का कहना है कि उनके पसंदीदा एक्टर भले ही 68 साल के हो गए हैं लेकिन उनकी आवाज में वही दम है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के धांसू डायलॉग ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी. बताते चलें कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

