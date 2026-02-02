Border 2 Collection Day 11: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का चल रहा भौकाल, फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

Border 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरो में 11 दिन हो गए हैं. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे मंडे को भी अच्छी कमाई की है.

Border 2 Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने 10 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म बीते 11 दिनों से जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे मंडे को अच्छी कमाई की है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं जबकि बड़े पर्दे में बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी लगी है और इसे पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 11वें दिन की इतनी कमाई

फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में दिखाई गई देशभक्ति की कहानी ने खुश कर दिया है. वहीं, स्टार्स सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की जबरदस्त एक्टिंग ने फिल्म में चार चांद लगा दिए. कुल मिलाकर दर्शकों को एक फिल्म से जो फुल पैकेज चाहिए होता है, वो उन्हें मिला है. इसका नतीजा सामने आया है और फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई से मेकर्स की तिजोरी भर रही है. फिल्म ने 10 दिनों में 301.89 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने सोमवार को आठ बजे रात तक 3.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस कमाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि रिलीज के 11 दिन बाद भी फिल्म को दर्शक मिल रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर' के 29 साल बाद आया इसका सीक्वल

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के अलावा एक्ट्रेस सोनम बाजवा, मोना सिंह, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आई हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. बताते चलें ही साल 1997 में जेपी दत्ता ने फिल्म 'बॉर्डर' बनाई थी और इसे काफी पसंद किया गया था. इसके बाद से फिल्म के सीक्वल की डिमांड हो रही थी. फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 29 साल बाद आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

