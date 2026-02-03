Border 2 Collection Day 12: 'बॉर्डर 2' को वीकडेज पर नहीं मिल रहे दर्शक, फिल्म की मंगलवार को हुई सिर्फ इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'बॉर्डर 2' की फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पर कर लिया है. लेकिन अब वीकडेज पर इसकी कमाई में गिरावट आई है.

Border 2 Weekdays Collection: सिनेमा की दुनिया के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) की 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री सिर्फ 10 में में हो गई थी. हालांकि, अब फिल्म को वीकडेज में दर्शक नहीं मिल रहे हैं. जिसका नतीजा ये है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने मंगलवार को काफी कम कमाई की है. बीते सोमवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा दहाई में नहीं पहुंचा था और मंगलवार को भी वही हाल है. इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म ने 12वें दिन कितनी कमाई की है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' की 11वें दिन हुई थी इतनी कमाई

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को आई थी. इस फिल्म ने 11वें दिन तक यानी 2 फरवरी तक 308.41 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. वहीं, अब फिल्म के कलेक्शन में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने मंगलवार की शाम तक 3.62 करोड रुपये का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, इस कमाई में इजाफा होगा. बताते चलें कि फिल्म ने सोमवार को 6.52 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म 'बॉर्डर 2' मंगलवार को सोमवार की कमाई के आसपास का कलेक्शन कर पाएगी. इस तरह से सनी देओल की फिल्म को वीकडेज पर ज्यादा दर्शक नहीं मिल रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कुल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाती है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' की है ये स्टारकास्ट

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा सोनम बाजवा, आन्या सिंह, मोना सिंह और मेधा राणा भी नजर आ रही हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. वहीं, फिल्म को टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 'बॉर्डर' लोगों को पसंद आई थी. वहीं, 29 साल बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' भी लोगों को पसंद आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

