Border 2 Box Office Day 19 Collection: बॉक्स ऑफिस पर पस्त पड़ी बॉर्डर 2, सोमवार की कमाई उड़ा देगी होश

Border 2 Box Office Collection Day 19: फिल्म बॉर्डर 2 की कमाई अब भी जारी है लेकिन धीरे धीरे फिल्म की कमाई गिर रही है. 18वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं.

Border 2 Movie: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म ने पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई की. इस फिल्म ने चंद दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार करके कम समय में ही बजट निकाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे फिल्म की कमाई गिर रही है. बॉर्डर 2 की कमाई अब सिंगल डिजीट में आ गई है. इस वीकेंड पर फिल्म की चंद करोड़ में कमाई हुई. वहीं, अब सोमवार यानी 18वें दिन की कमाई भी सामने आ गई है, जो रविवार से भी कम हुई है.

बॉर्डर 2 की कमाई

250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) काफी समय पहले ही अपनी लागत निकाल चुकी है, लेकिन बॉर्डर 2 को सुपरहिट हिट का टैग पाने के लिए अभी मोटी कमाई करनी होगी. इस फिल्म की कमाई लगातार गिर रही है. अपने तीसरे शनिवार को फिल्म से काफी कम कमाई की. 16वें दिन (तीसरा शनिवार) बॉर्डर 2 ने 5.25 करोड़ की कमाई की. इसके बाद रविवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा सा उछाल आया. बॉर्डर 2 ने 17वें दिन 7.25 करोड़ की कमाई है और सोमवार आते ही ये कमाई धड़ाम गिर गई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 18वें दिन चंद करोड़ में कमाई की है. सोमवार को बॉर्डर 2 ने सिर्फ 1.85 करोड़ कलेक्शन किया, जिसके बाद कुल कलेक्शन 311.60 करोड़ का हो गया.

TRENDING NOW

क्या 500 करोड़ तक पहुंच पाएगी बॉर्डर 2

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया और इस फिल्म में सनी देओल के अलावा, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम रोल निभाया. फिल्म रिलीज होने से पहले वरुण धवन काफी ट्रोल हो रहे थे लेकिन फिल्म आते ही वरुण ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया. फिल्म की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग दर्शकों को पसंद आ रही है और इसी वजह से कहा जा रहा था कि ये फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है. ऐसे में शुरुआती दिनों में अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर फिल्म ऐसे ही कमाई करती रहेगी तो ये 500 करोड़ तक पहुंच जाएगी. अब ये भी सवाल बन गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more