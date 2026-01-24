Border 2 Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, इतने करोड़ रुपये की हुई कमाई!

Sunny Deol Film Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का सिनेमाघरों में दूसरा दिन है. फिल्म को ओपनिंग डे पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, दूसरे दिन मूवी ने बंपर कमाई की है.

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 32.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके साथ ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाल करने वाली है. ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन शाम तक शानदार कमाई की है. आइए जानते हैं कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी इस फिल्म ने अब तक कुल कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन की इतनी कमाई

साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन की जबरदस्त कमाई में कई मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी मूवी को काफी पसंद किया जा रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कि इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शाम सात बजे तक 21.08 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस तरह से फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 50 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' दूसरे दिन अभी और जबरदस्त कमाई करेगी क्योंकि अब तो इसके मिडनाइट शोज शुरू हो चुके हैं. गौरतलब है कि सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2 'ने उनकी फिल्म 'गदर 2 'की पहले दिन का कमाई को पीछे नहीं कर पाई. साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' ने पहले दिन 40.10 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को मिलेगा रिपब्लिक डे का फायदा

फिल्म 'बॉर्डर 2' को पहले वीकेंड के साथ ही सोमवार को रिपब्लिक डे का भी फायदा मिलने वाला है. इस तरह को लगातार चार दिन कमाई करने का मौका मिलेगा. फिल्म 'बॉर्डर 2' को वर्ड ऑफ माउथ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है. फिल्म को देखकर वापस लौटने वाले लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' की कहानी के साथ ही सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की शानदार एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है. बताते चलें कि ये फिल्म साल 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 'बॉर्डर' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और सनी देओल की ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

