Border 2 Collection Day 3: फर्स्ट वीकेंड पर 100 करोड़ी हुई 'बॉर्डर 2', फिल्म ने तीसरे दिन छापे इतने रुपये

Border 2 Opening Weekend Collection: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड है. इस फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 25, 2026 6:35 PM IST

Border 2 Box Office Collection Day 3: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) बॉक्स ऑफिस पर लगातार लंबी छलांग लगा रही है. ये फिल्म जबरदस्त कमाई करते हुए 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म ने कमाई का ये आंकड़ा तीसरे दिन पूरा कर लिया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखकर वापस आ रहे लोग सनी देओल समेत सभी स्टार्स की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही उनका कहना है कि फिल्म की कहानी आपके दिल को छूने वाली है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी नजर आ रह हैं. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक कितना कलेक्शन कर लिया था.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रविवार को कमाए इतने करोड़ रुपये

सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' चर्चा में बनी हुई है. 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म तीसरी दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसकी नतीजा हुआ कि फिल्म 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर गई है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की हो रही धांसू कमाई देखकर कहा जा सकता है कि ये साल की पहली 500 करोड़ी रुपये मूवी हो सकती है. हालांकि, ये तो आने वाला समय बताएगा. फिलहाल, फिल्म रिलीज के बाद पहले रविवार को दमदार कलेक्शन कर रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 25 जनवरी को शाम 6 बजे तक 34.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के मिडनाइट शोज भी चल रहे हैं तो तीसरे दिन यानी रविवार को 45-50 करोड़ रुपये कमाई की उम्मीद है. गौरतलब है कि सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 32.10 करोड़ रुपये और दूसरे शनिवार को 40.59 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का है इतना बजट

फिल्म 'बॉर्डर 2' को ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस फिल्म का बजट 275 करोड़ रुपये है. इस तरह से ये फिल्म जल्द ही अपना बजट निकालने वाली है. वहीं, बीते दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया था कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने प्री-सेल्स से 200 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस तरह से फिल्म के मेकर्स फायदे ही फायदे में हैं. सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

