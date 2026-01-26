Border 2 Collection Day 4: रिपब्लिक डे पर 'बॉर्डर 2' पर हुई नोटों की बारिश, फिल्म ने चौथे दिन की बंपर कमाई

Border 2 Collection On Republic Day: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने गणतंत्र दिवस पर धांसू कमाई की है. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर की फिल्म का अब तक कितना कलेक्शन हो गया है.

Border 2 Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को सिनेमाघरों में चार दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर जरदस्त कलेक्शन करते हुए 129. 89 करोड़ रुपये जोड़े हैं. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर कलेक्शन के मामले में 'छावा', 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने चौथे दिन यानी रिपब्लिक डे पर भी धांसू कमाई की है. इस तरह से फिल्म को वीकेंड के साथ चौथे दिन का फायदा भी मिला है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म का अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' की धांसू कमाई जारी

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में छाई हुई है और बॉक्स ऑफिस पर हो रहे कलेक्शन से मेकर्स अपनी तिजोरी भर रहे हैं. इस फिल्म को लगातार जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने वीकेंड पर धमाका करते हुए चौथे दिन यानी रिपब्लिक डे का फायदा उठाया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को शाम 6 बजे तक 43.28 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह ये फिल्म रविवार की तरह 55-60 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है. इसके साथ ही फिल्म का कलेक्शन 185 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच जाएगा. गौरतलब है कि सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रविवार को 57.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द निकाल लेगी अपना बजट

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट 275 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म की कमाई के हिसाब से ये दो सप्ताह में अपना बजट निकाल लेगी. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को टी-सीरीज ने जेपी दत्ता के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. बताते चलें कि डायरेक्टर जेपी दत्ता ने साल 1997 में फिल्म 'बॉर्डर' बनाई थी. इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. अब 29 साल बाद फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' बना है और इसे पसंद किया जा रहा है. हालांकि, फिल्म के सीक्वल की डिमांड काफी समय से हो रही थी. फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी के अलावा एक्ट्रेस मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा नजर आ रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

