Border 2 Collection Day 5: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने वीकडेज पर भरी मेकर्स की तिजोरी, फिल्म हुई 200 करोड़ी

Border 2 Box Office Collection Day 5: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. इस फिल्म को बीते सोमवार यानी रिपब्लिक डे का फायदा मिला और रिलीज के बाद चार दिनों में कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया. वहीं, मंगलवार को कमाई के आंकड़े ये साबित कर रहे हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की दीवानगी इस कदर है कि वीकडेज में जबरदस्त कलेक्शन हो रहा है. फिल्म को लेकर काफी बज था और इस बात का फायदा मेकर्स को हो रहा है. आइए जानते हें कि सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' की अब तक कितनी कमाई हो गई है.
फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद शुरुआती चार दिनों में 193.48 करोड़ रुपये की कमाई कर रही है. फिल्म की चार दिनों के कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले दिन 32.10, दूसरे दिन 40.59 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 57.20 करोड़ रुपये और चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने मंगलवार को शाम सात बजे तक 11.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए आंकड़ा 200 करोड़ रुपये पार हो गया है. इस तरह फिल्म पांचवें दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 200 करोड़ी हो गई है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपये के क्लब में कब शामिल होती है.
'बॉर्डर' से 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे सिर्फ सनी देओल
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में फिल्म 'बॉर्डर 2' का चार एक्टर्स के साथ चार एक्ट्रेस मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आ रही हैं. साल 1997 में बनी फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इस्सर नजर आए थे. वहीं, इस फिल्म के सीक्वल यानी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सिर्फ सनी देओल नजर आ रहे हैं और बाकी स्टार्स बदल गए हैं. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ दिखाई दे रहे हैं. साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का डायरेक्शन जेपी दत्ता ने किया था. वहीं, फिल्म के सीक्वल से वह और उनकी बेटी निधि दत्ता जुड़ी हैं. जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर फिल्म 'बॉर्डर 2' को प्रोड्यूस किया है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने में 275 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
