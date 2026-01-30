Border 2 Box Office Collection: फिल्म 'बॉर्डर 2' को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने दूसरे सप्ताह में एंट्री कर ली है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

Border 2 Box Office Collection Day 8: साल 2026 की मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक हो रहे थे. 23 जनवरी को फिल्म के बड़े पर्दे पर आते ही लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. इसकी नतीजा हुआ कि कलेक्शन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दूसरे सप्ताह में एंट्री कर ली है और इसे वीकडेज पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के बाद आठवें दिन 250 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया भौकाल

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. फिल्म ने आठवें दिन की शाम तक 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को शाम 6 बजे तक 5.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. गौरतलब है कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी फिल्म ने पहले सप्ताह में 244.97 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलीज के बाद दूसरे वीकेंड पर 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार सकती है. फिलहाल, ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के पहले सप्ताह के कलेक्शन पर डालें नजर

23 जनवरी- 32.10 करोड़ रुपये

24 जनवरी- 40.59 करोड़ रुपये

25 जनवरी- 57.20 करोड़ रुपये

26 जनवरी- 63.59 करोड़ रुपये

27 जनवरी- 23.31 करोड़ रुपये

28 जनवरी- 15.04 करोड़ रुपये

29 जनवरी- 13.14 करोड़ रुपये

फिल्म 'बॉर्डर 2' के सामने है फिल्म 'मर्दानी 3'

बताते चलें कि 30 जनवरी यानी आज सिनेमाघरों में रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' रिलीज हुई है. इस फिल्म ने शाम तक करीब सिर्फ 2 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' के रिलीज होने कोई खास असर फिल्म 'बॉर्डर 2' पर नहीं पड़ा है. गौरतलब है कि साल 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और अब 29 साल बाद इसके सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट 275 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इस तरह से दूसरे वीकेंड पर मेकर्स ने इसको वसूल कर लिया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा सोनमा बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और आन्या सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

