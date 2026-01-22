ENG हिन्दी
Border 2 Box Office Prediction: रिलीज होते ही 'धुरंधर' और 'छावा' के रिकॉर्ड धराशाही करेगी सनी देओल की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर आएगा बवंडर

Border 2 Box Office Prediction: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'गदर 2' की रिलीज में अब बहुत कम समय बचा है. ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म धुरंधर और छावा को पछाड़ते हुए पहले दिन ज़बरदस्त शुरुआत कर सकती है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 22, 2026 11:17 AM IST

Border 2 Box Office Prediction: रिलीज होते ही 'धुरंधर' और 'छावा' के रिकॉर्ड धराशाही करेगी सनी देओल की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर आएगा बवंडर

Border 2 Box Office Prediction: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का खुमार इस समय लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. फैंस बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं. हाल ये है कि अफगानिस्तान तक बार्डर 2 का जादू चल गया है. अफगानिस्तान के जानेमाने क्रिकेटर राशिद खान ने ऐलान कर दिया है कि वो तो बॉर्डर 2 देखने जाने वाले हैं. अब तो दावा किया जाने लगा है कि बॉर्डर 2 साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है. ऐसे में फिल्म 'बॉर्डर 2' क लेकर फैंस और मेकर्स दोनों की ही उम्मीद बढ़ चुकी है. माना जा रहा है कि रिलीज होते ही फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर बवाल खड़ा कर देगी. फिल्म 'बॉर्डर 2' की लगातार हो रही एडवांस बुकिंग इस बात का सबूत है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक करीब 25-30 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सनी देओल और वरुण धवन की इस फिल्म में 1971 की इंडो पाक वॉर को दिखाया जाएगा. यही वजह है जो फिल्म 'बॉर्डर 2' का बुखार जनता के सिर पर चढ़ चुका है.

धुरंधर और छावा को पछाड़ेगी फिल्म 'बॉर्डर 2'?

माना जा रहा है कि कमाई के मामले में फिल्म 'बॉर्डर 2' धुरंधर और छावा के रिकॉड्स को धराशाही कर डालेगी. चलिए देखते हैं कि ऐसा हो भी पाएगा या फिर नहीं... आपको बता दें पहले दिन फिल्म धुरंधर का टोटल ग्रॉस कलेक्शन करीब 27-28 करोड़ रुपए था. वहीं विक्की कौशल की फिल्म छावा ने पहले ही दिन 31-33 करोड़ रुपए की कमाई की थी. ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि बॉर्डर 2 (Border 2) के छावा और धुरंधर को कड़ी टक्कर देने वाली है. 19 जनवरी से फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. पहले 24 घंटों में ही लोगों ने बॉर्डर 2 के जमकर टिकिट खरीद डाले. रिलीज के बाद ही ये बात समझ आएगी कि बॉर्डर 2 को लेकर आखिर फैंस के बीच कितना क्रेज है.

अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे बॉर्डर 2 के सितारे

माना जा रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन अपनी ही पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. सनी देओल की पिछली फिल्म 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर 9.62 करोड़ रुपए छापे थे. वरुण धवन फिल्म 'सनी संकरी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 10.11 करोड़ जमा किए थे. इसके अलावा दिलजीत दोसांझ की 'जट्ट एंड जूलियट 3' ने 3.35 करोड़ रुपए पहले ही दिन अपने खाते में जमा कर डाले थे. हालांकि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने फैंस की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Border 2 Dhurandhar Sunny Deol Varun Dhawan