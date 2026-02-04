Border 2 Box Office Collection: 'बॉर्डर 2' ने 13वें दिन की इतनी कमाई, कलेक्शन देख खुश नहीं होंगे मेकर्स!

Border 2 Collection: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की 300 करोड़ की कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार कम हो गई है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने 13वें दिन कितना कलेक्शन किया है.

Border 2 Box Office Collection Day 13: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित सितारे सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने 10 दिन तक धमाकेदार कमाई की है. वहीं, बीते तीन दिनों से फिल्म के कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि, फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. अगर देखा जाए तो फिल्म 'बॉर्डर 2' की कम कमाई का एक कारण वीकडेज भी हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद 13वें दिन कितनी कमाई की है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का रात 9 बजे तक कलेक्शन

फिल्म 'बॉर्डर 2' की इस सप्ताह में वीकडेज पर कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म ने सोमवार और मंगलवार को 7-7 करोड़ रुपये से भी कम कमाई की है. वहीं, फिल्म का बुधवार को यही हाल रहने वाला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बुधवार रात 9 बजे तक सिर्फ 2.92 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, ये आंकड़े शुरुआती हैं. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया और 300 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री कर ली. अब फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई देखकर लग रहा है कि इसके 500 करोड़ी होने के आसार नहीं लग रहे हैं.

TRENDING NOW

फिल्म 'बॉर्डर 2' से जुड़े हैं जेपी दत्ता

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सभी स्टार्स की एक्टिंग और इसकी कहानी को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म की देशभक्ति वाली कहानी और स्टार्स के दमदार डायलॉग लोगों का दिल जीत रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. जेपी दत्ता अपनी फिल्म के सीक्वल से भी जुड़े हुए हैं. बताते चलें कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' के सामने बीते शुक्रवार से बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी आ चुकी है. इस फिल्म ने भी थोड़ा-बहुत कलेक्शन पर प्रभाव डाला है. रानी मुखर्जी की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more