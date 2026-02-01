Border 2 Collection: 10वें दिन 300 करोड़ी हुई 'बॉर्डर 2', फिल्म की कमाई की रफ्तार में आई तेजी

Border 2 Box Office Collection Day 10: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने जबरदस्त कलेक्शन करके खुद साबित किया है. इस फिल्म की बेहतरीन कहानी और सभी स्टार्स की शानदार एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने रिलीज के बाद 10वें दिन 300 करोड़ रुपये के क्लब में धांसू एंट्री मारी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को आई थी और पहले दिन से बंपर कलेक्शन करते हुए हिंट दी थी ये जबरदस्त कमाई करने वाली है. आइए जानते हैं कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तहलका
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बीते शनिवार को 20.17 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 277.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस फिल्म को देखने के लिए रविवार को सिनमाघरों में उमड़ पड़े और इसके बाद मेकर्स के लिए खुशखबरी आ गई कि 'बॉर्डर 2' ने 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मार ली है. इस तरह से सनी देओल की फिल्म ने रिलीज के बाद 10 दिनों में ही 300 करोड़ रुपये की कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. अभी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है और मेकर्स को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' 500 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल होगी. हालांकि, ये देखने वाली वाली बात होगी कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म कुल कितनी कमाई करती है.
#Border2 records an impressive 60.97% growth on its second Saturday... The film continues to be the first choice of moviegoers despite multiple new releases.
Sunday numbers are expected to be on par with Saturday, pushing the film closer to the ₹ 300 cr milestone.
⭐️ #Border2… pic.twitter.com/OGBxuPQbYg
— taran adarsh (@taran_adarsh) February 1, 2026
