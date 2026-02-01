ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Collection: 10वें दिन 300 करोड़ी हुई 'बॉर्डर 2', फिल्म की कमाई की रफ्तार में आई त...

Border 2 Collection: 10वें दिन 300 करोड़ी हुई 'बॉर्डर 2', फिल्म की कमाई की रफ्तार में आई तेजी

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल फिल्म 'बॉर्डर 2' ने जबरदस्त कलेक्शन करते हुए 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मारी है. इस फिल्म ने ये उपलब्धि सिर्फ 10 दिन में हासिल कर ली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 1, 2026 9:23 PM IST

Border 2 Collection: 10वें दिन 300 करोड़ी हुई 'बॉर्डर 2', फिल्म की कमाई की रफ्तार में आई तेजी

Border 2 Box Office Collection Day 10: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने जबरदस्त कलेक्शन करके खुद साबित किया है. इस फिल्म की बेहतरीन कहानी और सभी स्टार्स की शानदार एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने रिलीज के बाद 10वें दिन 300 करोड़ रुपये के क्लब में धांसू एंट्री मारी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को आई थी और पहले दिन से बंपर कलेक्शन करते हुए हिंट दी थी ये जबरदस्त कमाई करने वाली है. आइए जानते हैं कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

Also Read
Border 2 VS Mardaani 3: सनी देओल की दहाड़ से डरने तैयार नहीं है 'मर्दानी', जानिए किसने छापे कितने नोट

फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तहलका

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बीते शनिवार को 20.17 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 277.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस फिल्म को देखने के लिए रविवार को सिनमाघरों में उमड़ पड़े और इसके बाद मेकर्स के लिए खुशखबरी आ गई कि 'बॉर्डर 2' ने 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मार ली है. इस तरह से सनी देओल की फिल्म ने रिलीज के बाद 10 दिनों में ही 300 करोड़ रुपये की कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. अभी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है और मेकर्स को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' 500 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल होगी. हालांकि, ये देखने वाली वाली बात होगी कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म कुल कितनी कमाई करती है.

Also Read
Border 2 VS Mardaani 3 Collection: सनी देओल की फिल्म ने की बंपर कमाई, रानी मुखर्जी की मूवी का शनिवार को रहा ये हाल

TRENDING NOW

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Border 2 Entertainment News Sunny Deol