Border 2 VS Border Opening Day Collection: 'बॉर्डर 2' का फर्स्ट डे होगा इतना कलेक्शन! 'बॉर्डर' ने पहले दिन की थी इतनी कमाई

Border 2 VS Border: फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का जबरदस्त बना हुआ है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर' ने पहले दिन कितने रुपये कमाए थे.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बचा है और 23 जनवरी को फाइनली बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक देगी. सनी देओल की ये फिल्म जब से अनाउंस की गई तब से इसकी लोग चर्चा कर रहे हैं. फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसके एडवांस बुकिंग रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' के 2 लाख 20 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और कमाई का आंकड़ा 7 करोड़ रुपये के पार चला गया है. वहीं, ब्लॉक सीटों के साथ फिल्म ने 11 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है. इसके साथ ही जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' (Border) ने पहले दिन कितने करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'बॉर्डर' की पहले दिन की कमाई

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म को लेकर लोगों में दिख रहे क्रेज के आधार पर कहा जा सकता है कि पहले दिन शानदार कमाई करने वाली है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' पहले दिन 32-35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. वहीं, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' ने जबरदस्त कमाई की थी. साल 1997 में सिनेमाघरों में आई इस फिल्म ने पहले दिन अपने इरादे दिखा दिए थे कि वह ब्लॉकबस्टर होने वाली है. फिल्म 'बॉर्डर' ने पहले दिन 1.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 39.46 करोड़ रुपये था. फिल्म को ना सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड भी काफी पसंद किया गया था. फिल्म 'बॉर्डर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 54.53 करोड़ रुपये कमाए थे. आज से 29 साल पहले इतनी कमाई करना बहुत बड़ी बात थी.

फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी काम करते नजर आएंगे. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस की बात करें तो इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा लीड रोल में काम करती दिखाई देंगी. फिल्म 'बॉर्डर' को डायरेक्ट करने वाले जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता फिल्म 'बॉर्डर 2' से भी जुड़े हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

