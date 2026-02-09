Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: तीसरे सोमवार को धड़ाम से गिरी 'बॉर्डर 2', नहीं है 'धुरंधर' से कोई मुकाबला

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' अब 300 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है लेकिन 'धुरंधर' के मुकाबले फिल्म बहुत पीछे चल रही है. दोनों फिल्मों के 18वें दिन के कलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है.

बॉक्स ऑफिस पर जब दो महा-फिल्मों की तुलना होती है, तो असली परीक्षा मंडे टेस्ट में होती है. जहां रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने अपने तीसरे सोमवार को भी शेर की तरह दहाड़ मारी थी, वहीं सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (Border 2) के लिए 18वें दिन का यह सोमवार काफी भारी पड़ा है. आंकड़ों की बाजीगरी अब साफ कर रही है कि 'बॉर्डर 2' एक सफल सीक्वल तो है, लेकिन 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर के सामने वह 'धड़ाम' से गिरती नजर आ रही है. आइए जानते हैं दोनों फिल्मों के तीसरे सोमवार के कलेक्शन की रिपोर्ट.

17वें दिन की कमाई

शनिवार और रविवार की छुट्टी के दौरान 'बॉर्डर 2' ने अच्छी कमाई की थी, लेकिन वर्किंग डे शुरू होते ही फिल्म की सांसें फूलने लगीं. Sacnilk के शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को भारत में केवल 1.3 करोड़ का कलेक्शन किया है. रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई में 60% से ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई है. 18 दिनों के बाद सनी देओल की फिल्म का कुल नेट कलेक्शन लगभग 310.78 करोड़ तक पहुंचा है. इस फिल्म ने तीसरे शुक्रवार को 2.85 करोड़ की कमाई की है. वहीं इसने तीसरे शनिवार को 5.25 करोड़ की काके कमाई की है. फिल्म ने तीसरे रविवार को 7.25 करोड़ का कारोबार किया.

TRENDING NOW

धुरंधर से कोई मुकाबला ही नहीं!

जब हम रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के 18वें दिन (तीसरे सोमवार) के आंकड़ों को देखते हैं, तो 'बॉर्डर 2' बहुत पीछे छूट जाती है. 'धुरंधर' ने अपने तीसरे सोमवार को 16.5 करोड़ का बिजनेस किया था. 18वें दिन तक 'धुरंधर' भारत में 527 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जबकि 'बॉर्डर 2' अभी 310 करोड़ पर संघर्ष कर रही है. 'धुरंधर' का एक्शन और सस्पेंस दर्शकों को बार-बार थिएटर खींच रहा था, जबकि 'बॉर्डर 2' का चमक अब धीरे-धीरे फीका पड़ रहा है. 'धुरंधर' के गानों और मीम्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म को आज भी जिंदा रखा, जबकि 'बॉर्डर 2' की चर्चा अब केवल सीमित दर्शकों तक रह गई है. धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है, जहां यह 22 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. घर बैठे इस कल्ट फिल्म को देखने की सुविधा ने भी सिनेमाघरों में नई रिलीज की भीड़ को प्रभावित किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more