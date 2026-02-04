ENG हिन्दी
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' को टक्कर नहीं दे पा रही 'बॉर्डर 2', 13वें दिन की कमाई में फिर हुई पीछे

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस फिल्म को पीछे नहीं छोड़ पाएगी. फिल्म ने पहले के दिनों में तो शानदार कमाई की लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री के साथ इसकी कमाई कम हो गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 4, 2026 9:57 PM IST

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सनी देओल की देशभक्ति और रणवीर सिंह के स्पाई-थ्रिलर के बीच वर्चस्व की एक जंग छिड़ी हुई है. जहां एक तरफ 'बॉर्डर 2' (Border 2) पुरानी यादों और देशभक्ति के दम पर दर्शकों को खींच रही है, वहीं आदित्य धर की 'धुरंधर' (Dhurandhar) के कलेक्शन की सुनामी के सामने अब सनी पाजी की फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. 13वें दिन के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि 'बॉर्डर 2' के लिए 'धुरंधर' के रिकॉर्ड्स को छू पाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है.

बॉर्डर 2 Vs धुरंधर

जब हम दोनों फिल्मों के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार के आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो एक बड़ा फासला दिखाई देता है. रिलीज के बाद से ही 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी थी, लेकिन दूसरे हफ्ते के कामकाजी दिनों (Weekdays) में इसकी कमाई में गिरावट देखी गई है. Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, 13वें दिन यानी बुधवार यानी 4 फरवरी 2026 को 'बॉर्डर 2' ने भारत में लगभग 3.26 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं. 13 दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन लगभग 290 करोड़ के आसपास पहुंच गया है.

धुरंधर की धुंआधार कमाई

अगर हम 'धुरंधर' के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार के आंकड़ों को देखें, तो समझ आता है कि उसे 'धुरंधर' क्यों कहा जाता है. 'धुरंधर' ने अपने 13वें दिन 25.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. जहां 'बॉर्डर 2' दूसरे बुधवार को 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहीं 'धुरंधर' ने उससे करीब 8 गुना ज्यादा कमाई की थी. 'धुरंधर' ने अपने 13वें दिन तक भारत में 437.25 करोड़ का नेट कलेक्शन कर 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया था.

क्यों 'धुरंधर' को टक्कर नहीं दे पा रही 'बॉर्डर 2'?

फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' की धीमी पड़ती चाल के पीछे कई बड़े कारण हैं. 'धुरंधर' के ओटीटी पर आने के वजह से और साथ ही 'मर्दानी 3' की रिलीज ने 'बॉर्डर 2' के दर्शकों को बांट दिया है. 'धुरंधर' का जासूसी ड्रामा और सस्पेंस दर्शकों को बार-बार थिएटर खींचने में कामयाब रहा, जबकि 'बॉर्डर 2' एक टिपिकल वॉर-ड्रामा है, जिसकी रिपीट वैल्यू थोड़ी कम मानी जा रही है. 'बॉर्डर 2' ने अपने पहले सोमवार के बाद से ही 10 करोड़ के नीचे का कलेक्शन करना शुरू कर दिया था, जबकि 'धुरंधर' अपने दूसरे मंगलवार तक 30 करोड़ के ऊपर टिकी हुई थी. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है. सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 इस फिल्म को पीछे नहीं छोड़ पाएगी. फिल्म ने पहले के दिनों में तो शानदार कमाई की लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री के साथ इसकी कमाई कम हो गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
