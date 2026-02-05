ENG हिन्दी
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने धराशायी हुई 'बॉर्डर 2', सिनेमाघरों में नहीं बिखेर पा रही जलवा

Border 2 Vs Dhurandhar: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' साल 2026 की बड़ी फिल्म मानी जा रही थी. लेकिन 'धुरंधर' के सामने इसने घुटने टेक दिए हैं. फिल्म की कमाई में लगातार कमी हो रही है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 5, 2026 9:27 PM IST

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने धराशायी हुई 'बॉर्डर 2', सिनेमाघरों में नहीं बिखेर पा रही जलवा

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सनी देओल की देशभक्ति और रणवीर सिंह के जासूसी रोमांच के बीच एक बड़ी और दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है. जहां 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने रिलीज के साथ ही तहलका मचाया था, वहीं आदित्य धर की 'धुरंधर' (Dhurandhar) के 'ऑल-टाइम रिकॉर्ड्स' के सामने अब सनी पाजी की फिल्म की सांसें फूलती नजर आ रही हैं. 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि 'बॉर्डर 2' भले ही एक बड़ी हिट साबित हुई हो, लेकिन 'धुरंधर' के आंकड़ों के सामने यह कहीं नहीं ठहर पा रही है.

बॉर्डर 2 बनाम धुरंधर

जब हम दोनों फिल्मों के 14वें दिन की तुलना करते हैं, तो दिनों में बहुत बड़ा अंतर सामने आता है. बॉर्डर 2 फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते के वर्किंग डेज में भारी गिरावट दर्ज की है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 14वें दिन यानी गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को 'बॉर्डर 2' की कमाई लुढ़क कर महज 2.9 करोड़ हो गई है. हालांकि ये आंकड़े बाद में बदल सकते हैं. ये अभी खबर लिखे जाने तक के रिपोर्ट हैं. 14 दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन लगभग 292.99 करोड़ है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रॉस कलेक्शन के मामले में यह 315 करोड़ के पार पहुंच चुकी है.

धुरंधर की 14 दिन की कमाई

वहीं, अगर 'धुरंधर' की बात करें तो उसका दूसरे हफ्ते का प्रदर्शन किसी 'सुनामी' से कम नहीं था. धुरंधर ने 14वें दिन 23 करोड़ की कमाई की थी. 'धुरंधर' ने अपने दूसरे हफ्ते में करीब 253.25 करोड़ की भारी-भरकम कमाई की थी. फिल्म ने अपने 14वें दिन भी डबल डिजिट में शानदार पकड़ बनाए रखी थी. 14 दिनों के भीतर 'धुरंधर' का नेट इंडिया कलेक्शन 460 करोड़ को पार कर चुका था, जो 'बॉर्डर 2' से लगभग 170 करोड़ ज्यादा है. 'धुरंधर' ने अब तक कुल 837 करोड़ (नेट) और वर्ल्डवाइड 1303 करोड़ का कलेक्शन कर एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है.

आखिर 'धुरंधर' से क्यों पिछड़ रही है 'बॉर्डर 2'?

'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर है जिसे दर्शकों ने बार-बार देखा जा रहा है. फिल्म 28 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई करती रही. इसके उलट, 'बॉर्डर 2' एक युद्ध ड्रामा है, जिसका आकर्षण पहले हफ्ते के बाद थोड़ा कम हो गया. 'बॉर्डर 2' की दूसरे गुरुवार को मॉर्निंग ऑक्युपेंसी महज 5.03% दर्ज की गई, जो बहुत कम है. 'धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है, जहां यह 10 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. घर बैठे इस कल्ट फिल्म को देखने की सुविधा ने भी सिनेमाघरों में नई रिलीज की भीड़ को प्रभावित किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
