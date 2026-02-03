Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 12वें दिन की कमाई में पिछड़ गई 'बॉर्डर 2', फिर बजा 'धुरंधर' का डंका

सिनेमाघरों में इन दिनों 'बॉर्डर 2' अपने पैर जमाए हुए है, लेकिन 'धुरंधर' की तुलना में इस फिल्म का अब उतना क्रेज नजर नहीं आ यह है. वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद वीक डे में फिल्म की रफ्तार बहुत कम हो गई है. आइए जानते हैं...

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सनी देओल की दहाड़ 'बॉर्डर 2' के जरिए सुनाई दे रही है, वहीं रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' के आंकड़ों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसे पार करना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है. अपने 12वें दिन के कलेक्शन की तुलना में 'बॉर्डर 2' एक बार फिर 'धुरंधर' के रिकॉर्ड्स के सामने हारते हुए दिखाई दे रही है. आइए जानते हैं मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को फिल्म ने कितनी कमाई की.

बॉर्डर 2 बनाम धुरंधर

जब हम किसी फिल्म की सफलता मापते हैं, तो उसमें फिल्म की कमाई सबसे महत्वपूर्ण होती है. 'धुरंधर' ने अपने दूसरे हफ्ते में जो रफ्तार पकड़ी थी, वह 'बॉर्डर 2' के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की तिकड़ी ने वीकेंड पर तो गदर मचाया, लेकिन दूसरे हफ्ते के वर्किंग दिनों में फिल्म की सांसें फूलती नजर आ रही हैं. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 12वें दिन यानी मंगलवार को 'बॉर्डर 2' ने भारत में लगभग 4.22 करोड़ का कारोबार किया है. सोमवार के मुकाबले फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मास सेंटर्स में तो फिल्म टिकी हुई है, लेकिन मल्टीप्लेक्स में दर्शकों की संख्या कम हुई है. 12 दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 285.22 करोड़ के आसपास पहुंच गया है.

धुरंधर ने कितनी की कमाई

अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें और 'धुरंधर' के 12वें दिन के आंकड़ों को देखें, तो अंतर साफ नजर आता है. 'धुरंधर' ने अपने 12वें दिन लगभग 30.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. जहां 'बॉर्डर 2' दूसरे मंगलवार को 5 करोड़ के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं 'धुरंधर' ने इससे करीब 7 गुना ज्यादा कमाई की थी. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है. घर बैठे हाई-क्वालिटी स्पाई थ्रिलर उपलब्ध होने के कारण दर्शक थिएटर्स जाने में कतरा रहे हैं. वहीं रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' भी थियेटर्स में मजबूती से टिकी हुई है, जिससे 'बॉर्डर 2' के पास शोज की संख्या सीमित हो गई है. 'धुरंधर' का जासूसी अवतार दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था, जबकि 'बॉर्डर 2' एक पुरानी फ्रेंचाइजी के इमोशन पर टिकी है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं.

कौन है असली बाजीगर?

इसमें कोई शक नहीं कि 'बॉर्डर 2' एक बड़ी हिट है और जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. लेकिन अगर हम 'धुरंधर' के 1328 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन की बात करें, तो 'बॉर्डर 2' उस आंकड़े से मीलों दूर खड़ी नजर आती है. फिलहाल, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का डंका अभी भी गूंज रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

