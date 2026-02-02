ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने लड़खड़ा गई 'बॉर्डर 2&...

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने लड़खड़ा गई 'बॉर्डर 2', 11वें दिन की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने जिस तरह से पहले हफ्ते में कमाई की थी उस तरह से दूसरे हफ्ते में सुस्त पड़ गई. आइए जानते हैं इस फिल्म ने 'धुरंधर' को कितना पीछे किया है और 11वें दिन कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 2, 2026 11:38 PM IST

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने लड़खड़ा गई 'बॉर्डर 2', 11वें दिन की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सनी देओल की 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी देशभक्ति के जज्बे के साथ जमी हुई है, वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अपने 60 दिनों के लंबे और शानदार सफर को खत्म कर रही है. सोमवार, 2 फरवरी 2026 को आए कमाई के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है, जहां 'बॉर्डर 2' ने उम्मीद से कम कलेक्शन किया. अक्सर बॉर्डर 2 की तुलना धुरंधर फिल्म से हो रही है. आइए जानते हैं धुरंधर ने 11वें दिन कितनी कमाई की थी और बॉर्डर 2 ने कितनी कमाई की है.

बॉर्डर 2 बनाम धुरंधर

जब हम 11वें दिन (सोमवार) की तुलना करते हैं, तो हमें दो अलग कहानियां दिखाई देती हैं. 'बॉर्डर 2' जहां अपने दूसरे हफ्ते के शुरुआती दबाव को झेल रही है, वहीं 'धुरंधर' ने अपने शुरुआती 11 दिनों में ही 'बॉर्डर 2' से कहीं ज्यादा कमाई कर ली थी. सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की 'बॉर्डर 2' ने अपने दूसरे रविवार को 22.50 करोड़ की शानदार कमाई की थी, लेकिन सोमवार को फिल्म को मंडे ब्लूज का सामना करना पड़ा. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 11वें दिन मात्र 5.75 करोड़ के बीच सिमट गई. हालांकि यह आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं. बाद में ये आंकड़े बदल सकते हैं. इस तरह से फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 281 करोड़ के आसपास पहुंच गया है.

TRENDING NOW

धुरंधर की 11वें दिन की कमाई

अगर हम 'धुरंधर' के 11वें दिन से तुलना करें, तो फर्क साफ नजर आता है. धुरंधर ने अपने 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया था. धुरंधर के पास 'वर्ड ऑफ माउथ' होने का फायदा था, जिसने उसे वीकडेज में भी गिरने नहीं दिया. आज 2 फरवरी 2026 'धुरंधर' का थियेटर्स में 60वां दिन है. यह फिल्म अब थियेटर्स से लगभग विदा ले चुकी है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म ने भारत में 836.95 करोड़ और दुनिया भर में 1,351 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया है.

300 करोड़ी क्लब में बॉर्डर 2

'बॉर्डर 2' के लिए 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना अब तय है, लेकिन इसे 'धुरंधर' के लाइफटाइम रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबी और कठिन दौड़ लगानी होगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं. रानी मुखर्जी की फिल्म ने थियेटर्स में काफी स्क्रीन्स शेयर कर ली हैं. वहीं 'धुरंधर' के नेटफ्लिक्स पर आने से दर्शक घरों में फिल्म देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसका असर ओवरऑल फुटफॉल पर पड़ा है. हालांकि जल्द ही 'बॉर्डर 2' 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Border 2 Vs Dhurandhar Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection Day 11