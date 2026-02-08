Border 2 Vs Dhurandhar: 'धुरंधर' से दूर-दूर तक नहीं है 'बॉर्डर 2', 17वें दिन की कमाई में सनी की मूवी से चार गुना आगे थी रणवीर की फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के आस पास भी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 नजर नहीं आ रही है. धुरंधर ने 17वें दिन भी डबल डिजिट में कमाई की थी जबकि सनी देओल की फिल्म दूसरे हफ्ते में ही सिंगल डिजिट में आ गई थी.

बॉक्स ऑफिस पर जब एक के बाद एक दो फिल्में रिलीज होती हैं तो उनमें तुलना भी की जाती है. वर्तमान में सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (Border 2) और रणवीर सिंह की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' (Dhurandhar) के बीच आंकड़ों की जो जंग चल रही है, उसने ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया है. ताजा आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि 'बॉर्डर 2' भले ही एक बड़ी हिट हो, लेकिन कमाई की दौड़ में यह 'धुरंधर' के रिकॉर्ड्स से कोसों दूर है. खासकर 17वें दिन की कमाई के मामले में रणवीर सिंह की फिल्म ने सनी पाजी की मूवी को पछाड़ते हुए लगभग चार गुना ज्यादा कलेक्शन किया था.

17वें दिन का महा-मुकाबला

जब हम दोनों फिल्मों के तीसरे रविवार यानी 17वें दिन की तुलना करते हैं, तो फासला इतना बड़ा है कि 'बॉर्डर 2' कहीं टिकती नजर नहीं आती. फिल्म ने अपने तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी हिम्मत दिखाई और करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया है. 17 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू कलेक्शन लगभग 309 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. वहीं, 'धुरंधर' ने अपने 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म ने अकेले उस दिन भारत में 38 करोड़ का भारी-भरकम नेट कलेक्शन किया था. अगर गणित लगाया जाए, तो 'धुरंधर' की 17वें दिन की कमाई 'बॉर्डर 2' के मुकाबले चार गुना ज्यादा थी.

लाइफटाइम आंकड़ों में 'धुरंधर' की कमाई

'धुरंधर' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक कल्ट बन चुकी है. जहां 'बॉर्डर 2' अब जाकर 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, वहीं 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 17वें दिन तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को दर्शकों ने बार-बार सिनेमाघरों में देखा, जबकि 'बॉर्डर 2' की अपील एक खास वर्ग तक ही सीमित रही. 'धुरंधर' ने रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी 35% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी बनाए रखी थी, जबकि 'बॉर्डर 2' की ऑक्युपेंसी तीसरे वीकेंड पर 12-15% के बीच सिमट गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

