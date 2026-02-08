ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 Vs Dhurandhar: 'धुरंधर' से दूर-दूर तक नहीं है 'बॉर्डर 2', 17वें दिन की ...

Border 2 Vs Dhurandhar: 'धुरंधर' से दूर-दूर तक नहीं है 'बॉर्डर 2', 17वें दिन की कमाई में सनी की मूवी से चार गुना आगे थी रणवीर की फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के आस पास भी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 नजर नहीं आ रही है. धुरंधर ने 17वें दिन भी डबल डिजिट में कमाई की थी जबकि सनी देओल की फिल्म दूसरे हफ्ते में ही सिंगल डिजिट में आ गई थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 8, 2026 10:16 PM IST

Border 2 Vs Dhurandhar: 'धुरंधर' से दूर-दूर तक नहीं है 'बॉर्डर 2', 17वें दिन की कमाई में सनी की मूवी से चार गुना आगे थी रणवीर की फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर जब एक के बाद एक दो फिल्में रिलीज होती हैं तो उनमें तुलना भी की जाती है. वर्तमान में सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (Border 2) और रणवीर सिंह की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' (Dhurandhar) के बीच आंकड़ों की जो जंग चल रही है, उसने ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया है. ताजा आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि 'बॉर्डर 2' भले ही एक बड़ी हिट हो, लेकिन कमाई की दौड़ में यह 'धुरंधर' के रिकॉर्ड्स से कोसों दूर है. खासकर 17वें दिन की कमाई के मामले में रणवीर सिंह की फिल्म ने सनी पाजी की मूवी को पछाड़ते हुए लगभग चार गुना ज्यादा कलेक्शन किया था.

Also Read
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने धराशायी हुई 'बॉर्डर 2', सिनेमाघरों में नहीं बिखेर पा रही जलवा

17वें दिन का महा-मुकाबला

जब हम दोनों फिल्मों के तीसरे रविवार यानी 17वें दिन की तुलना करते हैं, तो फासला इतना बड़ा है कि 'बॉर्डर 2' कहीं टिकती नजर नहीं आती. फिल्म ने अपने तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी हिम्मत दिखाई और करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया है. 17 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू कलेक्शन लगभग 309 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. वहीं, 'धुरंधर' ने अपने 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म ने अकेले उस दिन भारत में 38 करोड़ का भारी-भरकम नेट कलेक्शन किया था. अगर गणित लगाया जाए, तो 'धुरंधर' की 17वें दिन की कमाई 'बॉर्डर 2' के मुकाबले चार गुना ज्यादा थी.

Also Read
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 12वें दिन की कमाई में पिछड़ गई 'बॉर्डर 2', फिर बजा 'धुरंधर' का डंका

TRENDING NOW

लाइफटाइम आंकड़ों में 'धुरंधर' की कमाई

'धुरंधर' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक कल्ट बन चुकी है. जहां 'बॉर्डर 2' अब जाकर 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, वहीं 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 17वें दिन तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को दर्शकों ने बार-बार सिनेमाघरों में देखा, जबकि 'बॉर्डर 2' की अपील एक खास वर्ग तक ही सीमित रही. 'धुरंधर' ने रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी 35% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी बनाए रखी थी, जबकि 'बॉर्डर 2' की ऑक्युपेंसी तीसरे वीकेंड पर 12-15% के बीच सिमट गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' के सामने लड़खड़ा गई 'बॉर्डर 2', 11वें दिन की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Border 2 Vs Dhurandhar Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection Day 17