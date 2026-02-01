ENG हिन्दी
  • Border 2 VS Mardaani 3: सनी देओल की दहाड़ से डरने तैयार नहीं है 'मर्दानी', जानिए किसने छाप...

Border 2 VS Mardaani 3: सनी देओल की दहाड़ से डरने तैयार नहीं है 'मर्दानी', जानिए किसने छापे कितने नोट

Border 2 Box Office Collection Day 9: रानी मुखर्जी मर्दानी 3 के जरिए लगातार सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' को टक्कर दे रही हैं. चलिए जाते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 1, 2026 8:12 AM IST

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection Day 9: रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ये फिल्म भले ही कमाई के मामले में बड़े आंकड़े पार कर पा रही हो लेकिन मर्दानी 3 ने इस समय सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' की हालत खराब कर रखी है. रानी मुखर्जी पुलिसवाली बनकर सनी देओल को कड़ी टक्कर दे रही हैं. यही वजह है जो इस समय बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही घमासान मचा हुआ है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. 9 दिन बाद भी फिल्म 'बॉर्डर 2' नोट छापने में लगी हुई है. वहीं फिल्म 'मर्दानी 3' भी नोट छापने में लगी हुई है. 'सैकनिल्क' के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के दूसरे दिन फिल्म 'मर्दानी 3' ने करीब 6 करोड़ की कमाई की है. पहले दिन फिल्म 'मर्दानी 3' ने अपने खाते में 4 करोड़ जमा किए थे. कुल मिलाकर देखा जाए तो रानी मुखर्जी की फिल्म ने 2 दिनों में 10 करोड़ की कमाई थी. वहीं फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में भी तेजी देखने को मिल रही है.

'बॉर्डर 2' ने कर ली कितनी कमाई

फिल्म 'बॉर्डर 2' अब भी फिल्म 'मर्दानी 3' के आगे टिकने की पूरी कोशिश कर रही है. रिलीज के 9वें दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में फिर तेजी देखने को मिली. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को 17.75 करोड़ रुपए अपनी झोली में जमा कर डाले हैं. जबकि परसो यानी शुक्रवार को ये आंकड़ा 10.75 करोड़ पर ही सिमट कर रह गया था. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को वीकेंड के आने का फायदा मिल रहा है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रविवार को फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में और भी तेजी देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक करीब 252.75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

आखिर क्या है फिल्म 'मर्दानी 3' की कहानी?

रानी मुखर्जी बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि समय समय पर अपने फैंस को एक्शन का डोज देती रहती हैं. फिल्म 'मर्दानी 3' के जरिए भी रानी मुखर्जी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही हैं. फिल्म 'मर्दानी 3' में रानी मुखर्जी ने सीनियर इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है. फिल्म में रानी मुखर्जी एक ऐसे गैंग के पीछे पड़ी हैं जो कि बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाता है. फिल्म 'मर्दानी 3' में इंस्पेक्टर बनकररानी मुखर्जी ने जमकर एक्शन किया है. रानी मुखर्जी भी ये बात जान चुकी हैं कि इंडिया के लोग एक्शन कितना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि फिल्म 'मर्दानी 3' का डायरेक्शन अभिराज मीनावाला ने किया है.

