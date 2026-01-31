ENG हिन्दी
Border 2 VS Mardaani 3: Rani Mukerji के आगे टिक नहीं पाया Sunny Deol के ढाई किलो का हाथ, जानिए किसने मारी बाजी

Border 2 Box Office Collection Day 8: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' के टक्कर देने के लिए मर्दानी 3 आ चुकी है. रिलीज होते ही रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने नोट छापने शुरू कर दिए हैं. चलिए जानते हैं कि दोनों फिल्मों की कमाई का क्या हाल है?

By: Shivani Duksh  |  Published: January 31, 2026 7:52 AM IST

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: सनी देओल (Sunny Deol), अहान शेट्टी वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. बीते हफ्ते से ही फिल्म 'बॉर्डर 2' लोगों की पसंद बनी हुई है. वहीं कल रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज की गई है. आते ही रानी मुखर्जी की इस मच अवेटेड फिल्म ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है. मर्दानी 3 ने पहले दिन तगड़ी कमाई करके साबित कर दिया है कि सोलो फीमेल लीड फिल्मों को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है. हाल ये है कि पहले ही दिन मर्दानी 3 ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को आंख दिखा डाली. बात की जाए पहले दिन की कमाई के बारे में बात की जाए तो मर्दानी 3 ने 3.80 करोड़ के साथ धमाकेदार ओपनिंग की है. भले की कमाई के मामले मे रानी मुखर्जी सनी देओल से पीछे रह गईं हों लेकिन इस फिल्म की रिलीज ने एक बार फिर से रानी मुखर्जी के नाम को चमका दिया है. लोगों को फिल्म में रानी मुखर्जी का एक्शन काफी पसंद आ रहा है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक कर ली है इतनी कमाई

एक्सपर्ट्स मर्दानी 3 के कलेक्शन को अच्छी ओपनिंग का दर्जा दे रहे हैं. वहीं बात की जाए सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के बारे में तो इस फिल्म का कलेक्शन लगातार गिर रहा है. फिल्म मर्दानी 3 के रिलीज का असर फिल्म 'बॉर्डर 2' पर साफ दिख रहा है. फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) ने रिलीज के आठवें दिन करीब 11 करोड़ अपने खाते में जमा कर लिए हैं. इसी के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' की कुल कमाई 235.25 करोड़ रुपए हो गई है. माना जा रहा है कि मर्दानी 3 की वजह से आने वाले समय में फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' की बजाय मर्दानी 3 में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

मर्दानी 3 को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थीं रानी मुखर्जी

मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने उनकी इमेज बदलकर रख दी. फिल्म में रानी मुखर्जी ने पुलिसवाली बनकर सबकी अच्छे से धुलाई की है. मर्दानी के पहले 2 पार्ट्स भी लोगों ने बड़े ही चाव से देखे थे. यही वजह है जो मर्दानी 3 को लेकर रानी मुखर्जी काफी कॉन्फिडेंट नजर आई थीं. फिल्म मर्दानी की शानदार शुरुआत ने रानी मुखर्जी के अंदाजे को सही साबित कर दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 के बीच और भी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

