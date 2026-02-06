Border 2 vs Mardaani 3: Sunny Deol की फिल्म के आगे पानी भरती दिखी 'मर्दानी 3', बॉक्स ऑफिस पर निकले दम

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' और रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि कमाई के मामले में इस बार किस फिल्म ने बाजी मारी है.

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस समय सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) धमाल मचा रही है. हालांकि समय के साथ अब बॉर्डर 2 की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) भी सनी देओल के ढ़ाई किलो के हाथ के आगे टिकने की कोशिश कर रही हैं. इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है. यहां अगर बात की जाए वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की तो इस फिल्म ने हले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवे दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75 करोड़ कमाए हैं. नौवें दिन बॉर्डर 2 ने 17.75 करोड़, दसवें दिन 22.5 करोड़, ग्याहरवें दिन 5.75, बाहरवें दिन 5.75, तेहरवें दिन करीब 4 करोड़ चौदहवें दिन 3.35 करोड़ अपने खाते में जमा किए हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 14 दिनों में 294.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. दूसरे हफ्ते में सनी देओल की फिल्म ने केवल 70 करोड़ रुपए जमा किए हैं. वहीं दूसरी तरफ मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए पसीने बहा रही है.

'मर्दानी 3' ने कितनी की अब तक कमाई?

'बॉर्डर 2' को टक्कर दे रही रानी मुर्खजी की इस फिल्म से लोगों का काफी उम्मीदें थीं. हालांकि कमाई के मामले में ये फिल्म कहीं पीछे पिछड़ गई है. 'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 2.25 करोड़, पांचवे दिन 2.6 करोड़, छठे दिन 2.1 करोड़ और सातवें दिन करीब 1.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 7 दिनों में फिल्म 'मर्दानी 3' ने 26.3 करोड़ रुपए की ही कमाई की है.

TRENDING NOW

क्या होने वाला है बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 का हाल?

आज फिर शुक्रवार है. आज हॉन्टेड 3D और वध 2 रिलीज हो रही है. इन दोनों फिल्मों की रिलीज का फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' की कमाई पर पूरा असर देखने को मिलने वाला है. हालांकि वीकेंड आने की वजह से फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' की कमाई में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो जल्द ही फैंस के सिर से फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' का भूत उतर जाएगा क्योंकि अब शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. ऐसे में लोगों के पास फिल्म देखने के ज्यादा ऑप्शन होने वाले हैं. इस बात का नुकसान फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' को साफ देखने को मिलेगा. कमाई के मामले में देखा जाए तो बॉर्डर 2 और धुरंधर अब भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है.

Read more