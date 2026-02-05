Border 2 vs Mardaani 3: कमाई के मामले में औंधे मुंह गिरी Sunny Deol की फिल्म, मर्दानी 3 का भी हो गया बुरा हाल

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' और सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' का चार्म अब धीरे धरे कम होने लग गया है. यही वजह है जो इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) और सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं. ये दोनों ही फिल्में अब फैंस को अपन तरफ खींच नहीं पा रही हैं. जब से धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर भी इन दोनों फिल्मों का क्रेज कम हुआ है. यहां अगर बात की जाए वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की तो रिलीज के 14वें दिन फिल्म की कमाई में 25-30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवे दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75 करोड़, नौवें दिन 17.75 करोड़, दसवें दिन 22.5 करोड़, ग्याहरवें दिन 5.75, बाहरवें दिन 5.75 और तेहरवें दिन करीब 4 करोड़ छापे हैं. कुल मिलाकर इस फिल्म ने करीब 290.75 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं दूसरी तरफ मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए जद्दोजहद कर रही है.

'मर्दानी 3' की हो चुकी है हालत खराब

'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 2.25 करोड़ और पांचवे दिन 2 करोड़ पर ही सिमटकर रह गई है. 'बॉर्डर 2' तो तब भी 14 दिन से कमाई कर रही है. मर्दानी 3 तो एक हफ्ते भी ठीक से टिकने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज की जा सकती है. वैसे भी अभी वीकेंड थोड़ी दूर है. ऐसे में लंबे समय तक इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा. कुल मिलाकर मर्दानी 3 में अब तक 24.35 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर छाप लिए हैं. हालांकि आगे के लिए मर्दानी 3 का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है.

TRENDING NOW

500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी बॉर्डर 2?

अगर कमाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. इस हफ्ते वध 2 रिलीज होनी है जिसका खास बज्ज नहीं है. इसके अलावा अगले हफ्ते शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वध 2 के आने का असर तो बॉर्डर 2 पर नहीं होगा लेकिन ओ रोमियो से सनी देओल को खतरा हो सकता है. हालांकि लोग अब भी बॉर्डर 2 में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म धीरी रफ्तार के साथ 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.

Read more