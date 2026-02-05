ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 vs Mardaani 3: कमाई के मामले में औंधे मुंह गिरी Sunny Deol की फिल्म, मर्दानी 3 का भी हो गया...

Border 2 vs Mardaani 3: कमाई के मामले में औंधे मुंह गिरी Sunny Deol की फिल्म, मर्दानी 3 का भी हो गया बुरा हाल

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' और सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' का चार्म अब धीरे धरे कम होने लग गया है. यही वजह है जो इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 5, 2026 6:04 AM IST

Border 2 vs Mardaani 3: कमाई के मामले में औंधे मुंह गिरी Sunny Deol की फिल्म, मर्दानी 3 का भी हो गया बुरा हाल

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) और सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं. ये दोनों ही फिल्में अब फैंस को अपन तरफ खींच नहीं पा रही हैं. जब से धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर भी इन दोनों फिल्मों का क्रेज कम हुआ है. यहां अगर बात की जाए वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की तो रिलीज के 14वें दिन फिल्म की कमाई में 25-30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवे दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75 करोड़, नौवें दिन 17.75 करोड़, दसवें दिन 22.5 करोड़, ग्याहरवें दिन 5.75, बाहरवें दिन 5.75 और तेहरवें दिन करीब 4 करोड़ छापे हैं. कुल मिलाकर इस फिल्म ने करीब 290.75 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं दूसरी तरफ मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए जद्दोजहद कर रही है.

Also Read
Border 2 Box Office Collection: 'बॉर्डर 2' ने 13वें दिन की इतनी कमाई, कलेक्शन देख खुश नहीं होंगे मेकर्स!

'मर्दानी 3' की हो चुकी है हालत खराब

'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 2.25 करोड़ और पांचवे दिन 2 करोड़ पर ही सिमटकर रह गई है. 'बॉर्डर 2' तो तब भी 14 दिन से कमाई कर रही है. मर्दानी 3 तो एक हफ्ते भी ठीक से टिकने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज की जा सकती है. वैसे भी अभी वीकेंड थोड़ी दूर है. ऐसे में लंबे समय तक इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा. कुल मिलाकर मर्दानी 3 में अब तक 24.35 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर छाप लिए हैं. हालांकि आगे के लिए मर्दानी 3 का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है.

Also Read
Border 2 vs Mardaani 3: सनी देओल के आगे टिकने में निकले रानी मुखर्जी के दम, जानिए कितनी हुई अब तक कमाई

TRENDING NOW

500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी बॉर्डर 2?

अगर कमाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. इस हफ्ते वध 2 रिलीज होनी है जिसका खास बज्ज नहीं है. इसके अलावा अगले हफ्ते शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वध 2 के आने का असर तो बॉर्डर 2 पर नहीं होगा लेकिन ओ रोमियो से सनी देओल को खतरा हो सकता है. हालांकि लोग अब भी बॉर्डर 2 में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म धीरी रफ्तार के साथ 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Border 2 Mardaani 3 Rani Mukerji Sunny Deol