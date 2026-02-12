Border 2 vs Mardaani 3: Sunny Deol की फिल्म को फिर पटखनी देने निकली 'मर्दानी 3', खाते में जमा हुए इतने करोड़

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस समय फिल्म 'गदर 2' ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. वहीं दूसरी तरफ रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है.

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर भाभी जी घर पर है, वध 2 जैसी फिल्में कमाल नहीं दिखा पा रही हैं. ये दोनों ही फिल्में हफ्तभर में ही औंधे मुंह जा गिरी हैं. वहीं दूसरे दिन बीसवें दिन भीसनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का जादू बरकरार है. मोना सिंह, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉक्स पर गर्दा उड़ा रही है. हालांकि समय के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' का जादू फैंस के सिर से उतरने लग गया है. दूसरी तरफ रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) भी फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ मुकाबला करने की नाकाम कोशिश कर रही है. यहां अगर बात की जाए फिल्म 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 20 दिनों में 316 करोड़ छाप डाले हैं. पहले हफ्ते फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 224.25 करोड़ रुपए कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 70.68 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. तीसरा हफ्ता आते आते फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला था.

'बॉर्डर 2' की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

सनी देओल (Sunny Deol) फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बीसवें दिन केवल 1.75 करोड़ रुपए जमा किए हैं. 19वें दिन इस फिल्म ने करीब 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं 18वें दिन फिल्म की झोली में करीब 2 करोड़ रुपए गए थे. ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई लगातार गोते लगा रही है. अब ओ रोमियो भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है. वहीं फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) के हाल भी कुछ ठीक नहीं हैं. फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर एक-एक दिन बड़ी ही मुश्किल से काट रही है.

क्या हो चुका है फिल्म 'मर्दानी 3' का हाल?

फिल्म 'मर्दानी 3' ने रिलीज के 13 दिनों में कुल 39.8 करोड़ का बिजनेस कर डाला है. तेहरवें दिन फिल्म 'मर्दानी 3' ने केवल 1.1 करोड़ रुपए ही कमाए हैं. कहना गलत ही होगा कि दूसरा हफ्ता आते-आते फिल्म 'मर्दानी 3' की हवा और भी टाइट हो चुकी है. ऐसे हाल में फिल्म 'मर्दानी 3' बॉर्डर 2 को छू तक नहीं पा रही है. फिल्म 'मर्दानी 3' की कमाई में एक ही दिन में करीब 31 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि फिल्म 'मर्दानी 3' के लिए इस समय बॉक्स ऑफिस पर टिकना कितना मुश्किल हो रहा है. वहीं फिल्म 'बॉर्डर 2' अब भी नोट छापने में जुटी हुई है. ऐसे में ये देखा दिलचस्प होगा कि इस बार का वीकेंड फिल्म 'बॉर्डर 2' और मर्दानी 3 के लिए कैसा साबित होगा?

