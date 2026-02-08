Border 2 vs Mardaani 3: Sunny Deol की फिल्म ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तांडव, 'मर्दानी 3' का कर दिया ऐसा हाल

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office: सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. वहीं रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों का अब तक कितना कलेक्शन जमा हुआ है.

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: बीते दिन ही बॉक्स ऑफिस पर वध 2 और भाभी जी घर पर है जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं. हालांकि इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद भी सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) का चार्म खत्म नहीं हुआ है. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. लोग समय निकालकर इन दोनों ही फिल्मों को देखने सिनेमाघर जा रहे हैं. हालांकि फिर भी फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन दिन 30 करोड़ दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवे दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75, नौवें दिन 17.75 करोड़, दसवें दिन 22.5 करोड़, ग्याहरवें दिन 5.75, बाहरवें दिन 5.75 करोड़, तेहरवें दिन 4 करोड़, चौदहवें दिन 3.35 करोड़ और पंद्रहवें दिन 2.85 करोड़ कमाए हैं,

फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई है कैसी

रिलीज के सोहलवें दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 4.2 करोड़ का बिजनेस किया. इसके अलावा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज यानी रविवार के दिन बॉर्डर 2 की करीब 0.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन होने वाला है. अब बॉर्डर 2 की कुल कमाई 301.52 करोड़ का कारोबार किया है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर जगह बनाने के लिए लड़ रही है. फिल्म 'मर्दानी 3' की कमाई में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है.

'मर्दानी 3' की हवा हुई टाइट

फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ साथ फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है. फिल्म 'मर्दानी 3' ने रिलीज के नौवें दिन 2.75 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं. वहीं दसवें दिन यानी रविवार को फिल्म 'मर्दानी 3' का बिजनस 0.01 करोड़ रुपए आंके जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वीकेंड पर भी फिल्म 'मर्दानी 3' के हाल में खास सुधार देखने को मिलेगा. अगले हफ्ते ओ रोमियो के जरिए शाहिद कपूर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं. ऐसे में अब बॉक्स ऑफिस पर नोट छापना फिल्म 'मर्दानी 3' और बॉर्डर 2 दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है.

