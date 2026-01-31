ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Border 2 VS Mardaani 3 Collection: सनी देओल की फिल्म ने की बंपर कमाई, रानी मुखर्जी की मूवी का शनिवार...

Border 2 VS Mardaani 3 Collection: सनी देओल की फिल्म ने की बंपर कमाई, रानी मुखर्जी की मूवी का शनिवार को रहा ये हाल

Border 2 VS Mardaani 3: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में लगी हुई है. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों का शनिवार को कैसा कलेक्शन रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 31, 2026 7:05 PM IST

Border 2 VS Mardaani 3 Collection: सनी देओल की फिल्म ने की बंपर कमाई, रानी मुखर्जी की मूवी का शनिवार को रहा ये हाल

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में लगी है. दोनों स्टार्सी की फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं और इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर नौवां दिन था, वहीं फिल्म 'मर्दानी 3' का दूसरा दिन है. इसके बाद भी सनी देओल की फिल्म ने रानी मुखर्जी की मूवी से ज्यादा कमाई की है. आइए जानते हैं कि शनिवार की शाम तक फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'मर्दानी 3' ने कितनी कमाई कर ली है.

Also Read
Border 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, Sunny Deol ने फिल्म की सक्सेस पर ऐसा मनाया जश्न

'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' को मिला ऐसा रिस्पॉन्स

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को शाम 6 बजे तक ने 10.34 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है. बता दें कि फिल्म ने बीते शुक्रवार तक 257.50 करोड़ रुपये कमाए लिए थे. वहीं, 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ने शनिवार को शाम 6 बजे तक 3.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस तरह से फिल्म ने अब तक 7.09 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताते चलें कि इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से सनी देओल की फिल्म और रानी मुखर्जी की फिल्म को शनिवार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को तो फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है

Also Read
Border 2 VS Mardaani 3: Rani Mukerji के आगे टिक नहीं पाया Sunny Deol के ढाई किलो का हाथ, जानिए किसने मारी बाजी

TRENDING NOW

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Border 2 Entertainment News Mardaani 3