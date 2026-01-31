Border 2 VS Mardaani 3 Collection: सनी देओल की फिल्म ने की बंपर कमाई, रानी मुखर्जी की मूवी का शनिवार को रहा ये हाल

Border 2 VS Mardaani 3: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में लगी हुई है. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों का शनिवार को कैसा कलेक्शन रहा है.

Border 2 VS Mardaani 3 Box Office Collection: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में लगी है. दोनों स्टार्सी की फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं और इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर नौवां दिन था, वहीं फिल्म 'मर्दानी 3' का दूसरा दिन है. इसके बाद भी सनी देओल की फिल्म ने रानी मुखर्जी की मूवी से ज्यादा कमाई की है. आइए जानते हैं कि शनिवार की शाम तक फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'मर्दानी 3' ने कितनी कमाई कर ली है.

'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' को मिला ऐसा रिस्पॉन्स

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को शाम 6 बजे तक ने 10.34 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है. बता दें कि फिल्म ने बीते शुक्रवार तक 257.50 करोड़ रुपये कमाए लिए थे. वहीं, 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ने शनिवार को शाम 6 बजे तक 3.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस तरह से फिल्म ने अब तक 7.09 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताते चलें कि इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से सनी देओल की फिल्म और रानी मुखर्जी की फिल्म को शनिवार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को तो फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है

