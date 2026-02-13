ENG हिन्दी
Border 2 VS O Romeo Collection: 'ओ रोमियो' के आगे फीकी पड़ी 'बॉर्डर 2', इतने रुपये में सिमटी फिल्म की कमाई

Border 2 VS O Romeo Box Office: फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में 22 दिन हो चुके हैं. वहीं, फिल्म 'ओ रोमियो' के रिलीज के बाद सनी देओल की फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 13, 2026 7:23 PM IST

Border 2 VS O Romeo Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' को बड़े पर्दे पर 13 फरवरी को 22 दिन हो चुके हैं. ये फिल्म 300 करोड़ रुपये क्लब में शामिल हो चुकी है. वहीं, फिल्म की रिलीज के बाद चौथे शुक्रवार को कलेक्शन पर असर पड़ा है और इसका कारण शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' है. आइए जानते हैं कि शाम तक इन दोनों मूवीज ने कितनी कमाई की थी.

'ओ रोमियो' और 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थो लोग देखने के लिए पहुंचे और सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को पसंद किया जा रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने शाम 6 बजे तक 4.81 रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने सिर्फ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म की कमाई के इन आंकड़ों में अभी बदलाव होगा लेकिन इसे देखकर पता चल रहा है कि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' ने सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई की स्पीड तेजी से ब्रेक लगाई है.

